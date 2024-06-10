В Троицке автомобилист переехал пятиклассницу, девочка в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП школьница получила серьезные травмы
В ДТП школьница получила серьезные травмы Фото:

В Троицке (Челябинская область) 56-летний водитель Ford Focus переехал пятиклассницу. Инцидент URA.RU 10 июня подтвердили в пресс-службе ГАИ по региону.

«По предварительным данным, 8 июня около 12:30 дня в Троицке водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 12 лет. Она переходила проезжую часть в неустановленного для перехода месте, справа налево по ходу движения в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В аварии девочка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. По данным URA.RU, состояние школьницы оценивается, как тяжелое. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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В Троицке (Челябинская область) 56-летний водитель Ford Focus переехал пятиклассницу. Инцидент URA.RU 10 июня подтвердили в пресс-службе ГАИ по региону. «По предварительным данным, 8 июня около 12:30 дня в Троицке водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 12 лет. Она переходила проезжую часть в неустановленного для перехода месте, справа налево по ходу движения в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В аварии девочка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. По данным URA.RU, состояние школьницы оценивается, как тяжелое. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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