ВТБ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Группа ВТБ получила рекордную прибыль по итогам 2023 года
Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Формулировка принятого решения: не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что такое решение принято на фоне того, что группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль в размере 432,2 миллиардов рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года, когда банк зафиксировал убыток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.