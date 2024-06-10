ВТБ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

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Группа ВТБ получила рекордную прибыль по итогам 2023 года
Группа ВТБ получила рекордную прибыль по итогам 2023 года Фото:

Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Формулировка принятого решения: не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что такое решение принято на фоне того, что группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль в размере 432,2 миллиардов рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года, когда банк зафиксировал убыток.

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Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Формулировка принятого решения: не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что такое решение принято на фоне того, что группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль в размере 432,2 миллиардов рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года, когда банк зафиксировал убыток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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