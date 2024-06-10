Мощный взрыв на оружейном заводе в Польше: что известно о происшествии

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв
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На оружейном заводе в Польше прогремел взрыв
На оружейном заводе в Польше прогремел взрыв Фото:

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих предприятия. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом происшествии. 

Что произошло

В центре ракетного топлива на оружейном заводе MESKO произошел взрыв. Завод находится в польском городе Скаржиско-Каменна. Пресс-секретарь районного управления полиции Ярослав Гвоздзь сообщил, что взрыв произошел на одном из складов металлургического завода

Погибшие и пострадавшие

В результате происшествия погиб 59-летний сотрудник завода. Двое других ранены и нуждаются в помощи.

Реакция на происшествие

На место взрыва были направлены пожарные, медики и полиция. Пожар потушили пожарные завода. Обстоятельства происшествия выясняют полиция под руководством прокуратуры. Ярослав Гвоздзь сообщил, что расследование этого события будет проводиться под надзором прокурора. На место также прибыли сотрудники полиции оперативно-следственной группы.

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На оружейном заводе в Польше произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих предприятия. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом происшествии.  Что произошло В центре ракетного топлива на оружейном заводе MESKO произошел взрыв. Завод находится в польском городе Скаржиско-Каменна. Пресс-секретарь районного управления полиции Ярослав Гвоздзь сообщил, что взрыв произошел на одном из складов металлургического завода Погибшие и пострадавшие В результате происшествия погиб 59-летний сотрудник завода. Двое других ранены и нуждаются в помощи. Реакция на происшествие На место взрыва были направлены пожарные, медики и полиция. Пожар потушили пожарные завода. Обстоятельства происшествия выясняют полиция под руководством прокуратуры. Ярослав Гвоздзь сообщил, что расследование этого события будет проводиться под надзором прокурора. На место также прибыли сотрудники полиции оперативно-следственной группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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