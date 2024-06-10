Мощный взрыв на оружейном заводе в Польше: что известно о происшествии

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв, в результате которого погиб один из рабочих предприятия. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом происшествии.
Что произошло
В центре ракетного топлива на оружейном заводе MESKO произошел взрыв. Завод находится в польском городе Скаржиско-Каменна. Пресс-секретарь районного управления полиции Ярослав Гвоздзь сообщил, что взрыв произошел на одном из складов металлургического завода
Погибшие и пострадавшие
В результате происшествия погиб 59-летний сотрудник завода. Двое других ранены и нуждаются в помощи.
Реакция на происшествие
На место взрыва были направлены пожарные, медики и полиция. Пожар потушили пожарные завода. Обстоятельства происшествия выясняют полиция под руководством прокуратуры. Ярослав Гвоздзь сообщил, что расследование этого события будет проводиться под надзором прокурора. На место также прибыли сотрудники полиции оперативно-следственной группы.
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