В Шебекино четыре человека подорвались на мине, среди них журналист «России 24»

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Четыре человека пострадали из-за взрыва мины, сообщил Вячеслав Гладков
Четыре человека пострадали из-за взрыва мины, сообщил Вячеслав Гладков Фото:

В городе Шебекино (Белогородская область) четыре человека, включая журналиста телеканала «Россия 24», пострадали от взрыва мины в Шебекино. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. 

«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала „Россия 24“», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что оператор телеканала в тяжелом состоянии был доставлен в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча. На данный момент ему проводят операцию.

На месте происшествия работают спецслужбы. По словам Гладкова, двум бойцам, получившим менее серьезные травмы, оказана первая помощь, и они продолжат лечение амбулаторно. Другой пострадавший с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 Белгорода.

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В городе Шебекино (Белогородская область) четыре человека, включая журналиста телеканала «Россия 24», пострадали от взрыва мины в Шебекино. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.  «В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала „Россия 24“», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что оператор телеканала в тяжелом состоянии был доставлен в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча. На данный момент ему проводят операцию. На месте происшествия работают спецслужбы. По словам Гладкова, двум бойцам, получившим менее серьезные травмы, оказана первая помощь, и они продолжат лечение амбулаторно. Другой пострадавший с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 Белгорода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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