Экс-министр энергетики Шульгинов уходит в политику

Экс-министр энергетики Шульгинов будет баллотироваться в ГД от Хакасии
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Шульгинов занимал пост министра энергетики
Николай Шульгинов занимал пост министра энергетики Фото:

Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Республики Хакасия. Об этом сообщил секретарь хакасского отделения "Единой России", председатель Верховного Совета Республики Сергей Сокол.

«На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в Правительстве России — Николай Григорьевич Шульгинов», — написал Сокол в Telegram.

По его словам, кандидатуру бывшего министра поддержат местные отделения «Единой России» и КПРФ. О том, что Шульгинов, возможно, уйдет в ГД, сообщалось ранее. Также выдвигались кандидатуры бывшего вице-премьер Виктории Абрамченко и экс-глава минспорта Олег Матыцин. 

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Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Республики Хакасия. Об этом сообщил секретарь хакасского отделения "Единой России", председатель Верховного Совета Республики Сергей Сокол. «На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в Правительстве России — Николай Григорьевич Шульгинов», — написал Сокол в Telegram. По его словам, кандидатуру бывшего министра поддержат местные отделения «Единой России» и КПРФ. О том, что Шульгинов, возможно, уйдет в ГД, сообщалось ранее. Также выдвигались кандидатуры бывшего вице-премьер Виктории Абрамченко и экс-глава минспорта Олег Матыцин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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