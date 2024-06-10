Экс-министр энергетики Шульгинов уходит в политику

Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Республики Хакасия. Об этом сообщил секретарь хакасского отделения "Единой России", председатель Верховного Совета Республики Сергей Сокол.
«На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в Правительстве России — Николай Григорьевич Шульгинов», — написал Сокол в Telegram.
По его словам, кандидатуру бывшего министра поддержат местные отделения «Единой России» и КПРФ. О том, что Шульгинов, возможно, уйдет в ГД, сообщалось ранее. Также выдвигались кандидатуры бывшего вице-премьер Виктории Абрамченко и экс-глава минспорта Олег Матыцин.
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