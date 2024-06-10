10 июня 2024

В Тюмени пациентку довели до операции из-за некачественного лечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Антибиотики не помогли и из пазух девушки пришлось откачивать гной
Антибиотики не помогли и из пазух девушки пришлось откачивать гной Фото:

Жительница Тюмени пожаловалась на поликлинику №17: по словам девушки, в учреждении ей назначили неверное лечение от двустороннего гайморита, из-за чего ее состояние обострилось и пришлось проводить операцию. Об этом URA.RU рассказала сама пациентка.

«Я обратилась в фильтр поликлиники №17 3 июня. Фельдшер посмотрела снимок, согласно которому у меня был двусторонний гайморит, назначили антибиотик и отправила домой со словами „Вы уже идете на поправку“, сказав прийти на прием к терапевту спустя четыре дня. О направлении к отоларингологу и речи не шло. Однако уже 6 июня мое состояние стало настолько плохим, что я снова пришла в фильтр. Уже другой врач, посмотрев тот же снимок, направил меня в Областную клиническую больницу №2, где мне провели операцию и откачали чайную ложку гноя», — рассказала тюменка.

В ОКБ№2 девушке провели пункцию верхнечелюстной пазухи. Другими словами, сделали прокол, который применяют при лечении тяжелых форм гайморита.

URA.RU запросило комментарий по ситуации в департаменте здравоохранения региона. Там отметили, что в медучреждениях имеются специалисты, которые отвечают за качество оказания медицинской помощи, а обращение каждого пациента необходимо разбирать индивидуально.

«В связи с этим просим пациентку обратиться к руководству городской поликлиники №17 с официальным обращением, отправив заявление на электронную почту poliklinika17@mail.ru. Также можно обратиться в департамент здравоохранения на прием к профильному специалисту, либо направить официальное обращение, указав повод для оценки качества медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Сообщить о подобных случаях тюменцы могут:

  • на горячую линию, по телефонам: 8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91;
  • посредством формы для обращений граждан на официальном портале органов госвласти Тюменской области;
  • направив письмо почтой или лично обратившись по адресу: Тюмень, ул. Малыгина, 48, кабинет 103.

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Жительница Тюмени пожаловалась на поликлинику №17: по словам девушки, в учреждении ей назначили неверное лечение от двустороннего гайморита, из-за чего ее состояние обострилось и пришлось проводить операцию. Об этом URA.RU рассказала сама пациентка. «Я обратилась в фильтр поликлиники №17 3 июня. Фельдшер посмотрела снимок, согласно которому у меня был двусторонний гайморит, назначили антибиотик и отправила домой со словами „Вы уже идете на поправку“, сказав прийти на прием к терапевту спустя четыре дня. О направлении к отоларингологу и речи не шло. Однако уже 6 июня мое состояние стало настолько плохим, что я снова пришла в фильтр. Уже другой врач, посмотрев тот же снимок, направил меня в Областную клиническую больницу №2, где мне провели операцию и откачали чайную ложку гноя», — рассказала тюменка. В ОКБ№2 девушке провели пункцию верхнечелюстной пазухи. Другими словами, сделали прокол, который применяют при лечении тяжелых форм гайморита. URA.RU запросило комментарий по ситуации в департаменте здравоохранения региона. Там отметили, что в медучреждениях имеются специалисты, которые отвечают за качество оказания медицинской помощи, а обращение каждого пациента необходимо разбирать индивидуально. «В связи с этим просим пациентку обратиться к руководству городской поликлиники №17 с официальным обращением, отправив заявление на электронную почту poliklinika17@mail.ru. Также можно обратиться в департамент здравоохранения на прием к профильному специалисту, либо направить официальное обращение, указав повод для оценки качества медицинской помощи», — рассказали в ведомстве. Сообщить о подобных случаях тюменцы могут:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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