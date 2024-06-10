Челябинская школьница умерла на «Веселых стартах» в летнем лагере

Тринадцатилетняя девочка умерла во время соревнований в школьном лагере Челябинска. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«В учебном заведении проходили „Веселые старты“, в том числе забеги на 50 и 100 метров. Одной из участниц, которая пробежала дистанцию, стало плохо — она потеряла сознание и упала. Вызванная скорая констатировала смерть», — рассказал инсайдер.
По его словам, первую помощь пытались оказать физрук и медработник школы. Однако их попытки не увенчались успехом. Сейчас в причинах произошедшего разбираются судмедэксперты. Предварительно, в медкарте школьницы не было указано заболеваний, способных спровоцировать смерть.
«Трагедия произошла в пятницу, 7 июня. Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного управления СКР.
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