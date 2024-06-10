Китай призвал созвать «настоящую мирную конференцию» по Украине

10 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

На конференцию по Украине в Швейцарии не звали Россию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Китае выступили за проведение настоящей мирной конференции по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщил глава МИД Ван И в преддверие саммита в Швейцарии. «Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина», — сообщил Ван И во время министерского заседания БРИКС. Его слова приводит РИА Новости. 15 и 16 июня планируется саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Россию туда не пригласили, хотя президент страны Виола Амхерд призывала позвать представителей РФ. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Китае выступили за проведение настоящей мирной конференции по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщил глава МИД Ван И в преддверие саммита в Швейцарии. «Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина», — сообщил Ван И во время министерского заседания БРИКС. Его слова приводит РИА Новости. 15 и 16 июня планируется саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Россию туда не пригласили, хотя президент страны Виола Амхерд призывала позвать представителей РФ. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром.