Китай призвал созвать «настоящую мирную конференцию» по Украине

В Китае выступили за проведение настоящей мирной конференции по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщил глава МИД Ван И в преддверие саммита в Швейцарии.
«Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина», — сообщил Ван И во время министерского заседания БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.
15 и 16 июня планируется саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Россию туда не пригласили, хотя президент страны Виола Амхерд призывала позвать представителей РФ. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром.
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