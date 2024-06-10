Китай призвал созвать «настоящую мирную конференцию» по Украине

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На конференцию по Украине в Швейцарии не звали Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Китае выступили за проведение настоящей мирной конференции по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщил глава МИД Ван И в преддверие саммита в Швейцарии.

«Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина», — сообщил Ван И во время министерского заседания БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

15 и 16 июня планируется саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Россию туда не пригласили, хотя президент страны Виола Амхерд призывала позвать представителей РФ. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром.

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В Китае выступили за проведение настоящей мирной конференции по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщил глава МИД Ван И в преддверие саммита в Швейцарии. «Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина», — сообщил Ван И во время министерского заседания БРИКС. Его слова приводит РИА Новости. 15 и 16 июня планируется саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Россию туда не пригласили, хотя президент страны Виола Амхерд призывала позвать представителей РФ. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что конференция не имеет ничего общего с миром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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