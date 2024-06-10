Участники СВО достигли Северного полюса по кадровой программе «Время героев»

10 июня 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Участники СВО на ледоколе «50 лет Победы» проходят обучение по программе «Время героев» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восемьдесят три участника спецоперации, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Это участники первого потока данной программы, запущенной по поручению президента России Владимира Путина. «Восемьдесят три участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе „50 лет Победы“», — говорится в пресс-релизе программы, опубликованном на официальном сайте программы. Там добавили, что в ходе экспедиции к Северному полюсу участники первого набора программы прослушали лекции и мастер-классы по государственному управлению, менеджменту, принципам формирования команд и публичным выступлениям. По словам куратора программы Алексея Комиссарова, на ледоколе «царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная». Сами участники поделились своими впечатлениями от достижения Северного полюса. Так, Роман Гришин испытал «чувство неизведанного», осознав величие своей страны. А Владислав Головин задумался о сохранении экологической чистоты Арктики. Ледокол с участниками и организаторами программы следует по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Помимо образовательной, для них предусмотрена и культурная программа. Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Первый модуль обучения стартовал 27 мая на базе Мастерской управления «Сенеж». Оператором выступает Высшая школа госуправления Президентской академии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемьдесят три участника спецоперации, проходящие обучение по программе «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Это участники первого потока данной программы, запущенной по поручению президента России Владимира Путина. «Восемьдесят три участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе „50 лет Победы“», — говорится в пресс-релизе программы, опубликованном на официальном сайте программы. Там добавили, что в ходе экспедиции к Северному полюсу участники первого набора программы прослушали лекции и мастер-классы по государственному управлению, менеджменту, принципам формирования команд и публичным выступлениям. По словам куратора программы Алексея Комиссарова, на ледоколе «царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная». Сами участники поделились своими впечатлениями от достижения Северного полюса. Так, Роман Гришин испытал «чувство неизведанного», осознав величие своей страны. А Владислав Головин задумался о сохранении экологической чистоты Арктики. Ледокол с участниками и организаторами программы следует по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Помимо образовательной, для них предусмотрена и культурная программа. Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Первый модуль обучения стартовал 27 мая на базе Мастерской управления «Сенеж». Оператором выступает Высшая школа госуправления Президентской академии.