10 июня 2024

Врио губернатора ХМАО назвал главный вызов для властей Сургута

Кухарук обозначил строительство школ главным вызовом для властей Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руслан Кухарук назвал строительство школ одним из главных вызовов для властей Сургута
Руслан Кухарук назвал строительство школ одним из главных вызовов для властей Сургута Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назвал строительство школ одним из главных вызовов для властей Сургута. Об этом он заявил на встрече с городскими политэлитами, которая проходила в сургутском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU.

«Это главнейший приоритет. Мы завтра проедем и строящиеся объекты посетим, и перспективные объекты тоже обсудим. По готовности этих площадок и тому, как они подготовлены в части земли, в части граддокументов, возможного подведения инженерных коммуникаций. Если город растет, то однозначно эта тема будет в приоритете, если мы хотим, чтобы город не стагнировал», — резюмировал Кухарук.

Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук отправился в поездку по региону. Его программа пребывания в Сургуте рассчитана до 12 июня. А в конце недели он отправится в Нижневартовск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назвал строительство школ одним из главных вызовов для властей Сургута. Об этом он заявил на встрече с городскими политэлитами, которая проходила в сургутском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU. «Это главнейший приоритет. Мы завтра проедем и строящиеся объекты посетим, и перспективные объекты тоже обсудим. По готовности этих площадок и тому, как они подготовлены в части земли, в части граддокументов, возможного подведения инженерных коммуникаций. Если город растет, то однозначно эта тема будет в приоритете, если мы хотим, чтобы город не стагнировал», — резюмировал Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук отправился в поездку по региону. Его программа пребывания в Сургуте рассчитана до 12 июня. А в конце недели он отправится в Нижневартовск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...