Врио губернатора ХМАО назвал главный вызов для властей Сургута

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назвал строительство школ одним из главных вызовов для властей Сургута. Об этом он заявил на встрече с городскими политэлитами, которая проходила в сургутском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU.
«Это главнейший приоритет. Мы завтра проедем и строящиеся объекты посетим, и перспективные объекты тоже обсудим. По готовности этих площадок и тому, как они подготовлены в части земли, в части граддокументов, возможного подведения инженерных коммуникаций. Если город растет, то однозначно эта тема будет в приоритете, если мы хотим, чтобы город не стагнировал», — резюмировал Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук отправился в поездку по региону. Его программа пребывания в Сургуте рассчитана до 12 июня. А в конце недели он отправится в Нижневартовск.
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