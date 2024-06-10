Челябинские грибники: опята пошли. Фото

В лесах Челябинской области появились опята

11 июня 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

В лесу около деревни Малышево Челябинской области появились первые весенние опята. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Сегодня сделал разведку традиционно в районе Малышево [Сосновский район]… Много опят», — написал Андрей С. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В лесу мужчина также нашел масленок. И наткнулся на цветок венерин башмачок, который относится к семейству орхидных. В этом году сезон грибов в Челябинской области начался в апреле и продолжится до конца октября. URA.RU ранее представило гайд по сбору грибов. За сбор каких грибов могут посадить, где находятся самые урожайные места и какие грибы считаются ядовитыми, об этом говорится в материале.