10 июня 2024

Челябинские грибники: опята пошли. Фото

В лесах Челябинской области появились опята
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Грибники встречают в лесах весенние опята (фото из архива) Фото:

В лесу около деревни Малышево Челябинской области появились первые весенние опята. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Сегодня сделал разведку традиционно в районе Малышево [Сосновский район]… Много опят», — написал Андрей С. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте».

В лесу мужчина также нашел масленок. И наткнулся на цветок венерин башмачок, который относится к семейству орхидных.

В этом году сезон грибов в Челябинской области начался в апреле и продолжится до конца октября. URA.RU ранее представило гайд по сбору грибов. За сбор каких грибов могут посадить, где находятся самые урожайные места и какие грибы считаются ядовитыми, об этом говорится в материале.

Опята растут возле деревни Малышево
Опята растут возле деревни Малышево
Опят в лесу много, говорит челябинский грибник
Опят в лесу много, говорит челябинский грибник

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В лесу около деревни Малышево Челябинской области появились первые весенние опята. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Сегодня сделал разведку традиционно в районе Малышево [Сосновский район]… Много опят», — написал Андрей С. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В лесу мужчина также нашел масленок. И наткнулся на цветок венерин башмачок, который относится к семейству орхидных. В этом году сезон грибов в Челябинской области начался в апреле и продолжится до конца октября. URA.RU ранее представило гайд по сбору грибов. За сбор каких грибов могут посадить, где находятся самые урожайные места и какие грибы считаются ядовитыми, об этом говорится в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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