В Крыму раскрыли сумму, полученную с продажи активов украинских олигархов

Крым продал активов украинских олигархов на более двух миллиардов рублей
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Спрос на активы в Крыму высокий (фото из архива) Фото:

В бюджет Крыма после продажи национализированных активов олигархов Украины поступило более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов в интервью РИА Новости.

Оценка национализированного имущества для дальнейшей продажи на торгах продолжается. Спрос на активы высокий. «До конца года мы надеемся получить значительный доход в бюджет Крыма, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — подчеркнул глава парламента.

Осенью 2022 года Крымский парламент принял решения о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и совершили против России недружественные действия. Сейчас в Крыму планируют национализировать активы еще 110 украинских олигархов. Проект поступил в Государственный совет Республики Крым, сообщил Константинов. В перечень войдет имущество некоторых артистов, а также холдинговой компании «Киевгорстрой», народных депутатов и других лиц, пишет RT.

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В бюджет Крыма после продажи национализированных активов олигархов Украины поступило более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов в интервью РИА Новости. Оценка национализированного имущества для дальнейшей продажи на торгах продолжается. Спрос на активы высокий. «До конца года мы надеемся получить значительный доход в бюджет Крыма, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — подчеркнул глава парламента. Осенью 2022 года Крымский парламент принял решения о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и совершили против России недружественные действия. Сейчас в Крыму планируют национализировать активы еще 110 украинских олигархов. Проект поступил в Государственный совет Республики Крым, сообщил Константинов. В перечень войдет имущество некоторых артистов, а также холдинговой компании «Киевгорстрой», народных депутатов и других лиц, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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