В Крыму раскрыли сумму, полученную с продажи активов украинских олигархов

В бюджет Крыма после продажи национализированных активов олигархов Украины поступило более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов в интервью РИА Новости.
Оценка национализированного имущества для дальнейшей продажи на торгах продолжается. Спрос на активы высокий. «До конца года мы надеемся получить значительный доход в бюджет Крыма, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — подчеркнул глава парламента.
Осенью 2022 года Крымский парламент принял решения о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и совершили против России недружественные действия. Сейчас в Крыму планируют национализировать активы еще 110 украинских олигархов. Проект поступил в Государственный совет Республики Крым, сообщил Константинов. В перечень войдет имущество некоторых артистов, а также холдинговой компании «Киевгорстрой», народных депутатов и других лиц, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.