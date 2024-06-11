В Крыму раскрыли сумму, полученную с продажи активов украинских олигархов

Крым продал активов украинских олигархов на более двух миллиардов рублей

11 июня 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

Спрос на активы в Крыму высокий (фото из архива) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В бюджет Крыма после продажи национализированных активов олигархов Украины поступило более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов в интервью РИА Новости. Оценка национализированного имущества для дальнейшей продажи на торгах продолжается. Спрос на активы высокий. «До конца года мы надеемся получить значительный доход в бюджет Крыма, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — подчеркнул глава парламента. Осенью 2022 года Крымский парламент принял решения о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и совершили против России недружественные действия. Сейчас в Крыму планируют национализировать активы еще 110 украинских олигархов. Проект поступил в Государственный совет Республики Крым, сообщил Константинов. В перечень войдет имущество некоторых артистов, а также холдинговой компании «Киевгорстрой», народных депутатов и других лиц, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В бюджет Крыма после продажи национализированных активов олигархов Украины поступило более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов в интервью РИА Новости. Оценка национализированного имущества для дальнейшей продажи на торгах продолжается. Спрос на активы высокий. «До конца года мы надеемся получить значительный доход в бюджет Крыма, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — подчеркнул глава парламента. Осенью 2022 года Крымский парламент принял решения о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и совершили против России недружественные действия. Сейчас в Крыму планируют национализировать активы еще 110 украинских олигархов. Проект поступил в Государственный совет Республики Крым, сообщил Константинов. В перечень войдет имущество некоторых артистов, а также холдинговой компании «Киевгорстрой», народных депутатов и других лиц, пишет RT.