10 июня 2024

Синоптики предупредили пермяков о повышении температуры до 33 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Легче всего пережидать жаркую погоду у воды
Легче всего пережидать жаркую погоду у воды Фото:

В ближайшие дни на территории Пермского края температура поднимется до 33 градусов. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В Пермском крае погодой руководит слабовыраженный антициклон. Во вторник, 11 июня, днем потеплеет до 29 градусов, обойдется без осадков. В последующие дни ожидается повышение температуры до 33 градусов», — написано в telegram-канале ЦГМС.

По данным метеорологов, жара продержится до 14 июня. Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов.

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В ближайшие дни на территории Пермского края температура поднимется до 33 градусов. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Пермском крае погодой руководит слабовыраженный антициклон. Во вторник, 11 июня, днем потеплеет до 29 градусов, обойдется без осадков. В последующие дни ожидается повышение температуры до 33 градусов», — написано в telegram-канале ЦГМС. По данным метеорологов, жара продержится до 14 июня. Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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