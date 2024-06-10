Синоптики предупредили пермяков о повышении температуры до 33 градусов

Легче всего пережидать жаркую погоду у воды
В ближайшие дни на территории Пермского края температура поднимется до 33 градусов. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В Пермском крае погодой руководит слабовыраженный антициклон. Во вторник, 11 июня, днем потеплеет до 29 градусов, обойдется без осадков. В последующие дни ожидается повышение температуры до 33 градусов», — написано в telegram-канале ЦГМС.
По данным метеорологов, жара продержится до 14 июня. Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов.
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