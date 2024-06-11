Адвокат: арестованного генерала Попова хотят отправить на СВО

Расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова возможно приостановить в случае его отправки в зону СВО. Об этом заявил адвокат военного Сергей Буйновский.
«Мы готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сказал Буйновский ТАСС. Защитник уточнил, что для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону боевых действий.
Ивана Попова обвиняют в участии в организованной группе вместе с погибшим генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Предполагается, что он совершил хищение 133 664 700 рублей, используя свое служебное положение. Попов свою вину не признает.
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