Адвокат: арестованного генерала Попова хотят отправить на СВО

Арестованного генерала Попова хотят отправить на СВО вместо тюрьмы
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Генерал Иван Попов. stock, попов иван
Генерала Попова могут отправить на СВО Фото:

Расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова возможно приостановить в случае его отправки в зону СВО. Об этом заявил адвокат военного Сергей Буйновский.

«Мы готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сказал Буйновский ТАСС. Защитник уточнил, что для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону боевых действий.

Ивана Попова обвиняют в участии в организованной группе вместе с погибшим генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Предполагается, что он совершил хищение 133 664 700 рублей, используя свое служебное положение. Попов свою вину не признает.

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Расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова возможно приостановить в случае его отправки в зону СВО. Об этом заявил адвокат военного Сергей Буйновский. «Мы готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сказал Буйновский ТАСС. Защитник уточнил, что для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону боевых действий. Ивана Попова обвиняют в участии в организованной группе вместе с погибшим генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Предполагается, что он совершил хищение 133 664 700 рублей, используя свое служебное положение. Попов свою вину не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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