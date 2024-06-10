Из-за ремонта водителям в Кургане запретили парковку и остановку на улице Ленина

Запрет будет действовать до конца работ
В Кургане ввели запрет на парковку и остановку по улице Ленина из-за ремонтных работ на Пролетарской и Карла Маркса. Об этом сообщили специалисты городского ОГИБДД УМВД России.
«В связи с проведением ремонтных работ и частичным перекрытием улиц Пролетарской и Карла Маркса движение на данных участках ограничено. Транспортная нагрузка на улице Ленина многократно возросла», — написано в telegram-канале ведомства.
Правоохранители предупредили, что в случае выявления нарушений автомобили могут быть эвакуированы. Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ на указанных улицах.
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