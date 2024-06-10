10 июня 2024

Из-за ремонта водителям в Кургане запретили парковку и остановку на улице Ленина

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет будет действовать до конца работ
Запрет будет действовать до конца работ Фото:

В Кургане ввели запрет на парковку и остановку по улице Ленина из-за ремонтных работ на Пролетарской и Карла Маркса. Об этом сообщили специалисты городского ОГИБДД УМВД России.

«В связи с проведением ремонтных работ и частичным перекрытием улиц Пролетарской и Карла Маркса движение на данных участках ограничено. Транспортная нагрузка на улице Ленина многократно возросла», — написано в telegram-канале ведомства.

Правоохранители предупредили, что в случае выявления нарушений автомобили могут быть эвакуированы. Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ на указанных улицах.

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В Кургане ввели запрет на парковку и остановку по улице Ленина из-за ремонтных работ на Пролетарской и Карла Маркса. Об этом сообщили специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «В связи с проведением ремонтных работ и частичным перекрытием улиц Пролетарской и Карла Маркса движение на данных участках ограничено. Транспортная нагрузка на улице Ленина многократно возросла», — написано в telegram-канале ведомства. Правоохранители предупредили, что в случае выявления нарушений автомобили могут быть эвакуированы. Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ на указанных улицах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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