10 июня 2024

На челябинском комбинате из творога жирностью 0,1% получали 9%

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочный комбинат делал творог из трудно прослеживаемого сырья
Молочный комбинат делал творог из трудно прослеживаемого сырья Фото:

На крупном молочном комбинате в Челябинской области из творога жирностью 0,1% получали продукцию жирностью 5% и даже 9%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в производстве нарушена прослеживаемость сырья.

«При проверке крупного молочного комбината было установлено, что объемы произведенной продукции не соответствуют действительности. Из 914 кг творога жирностью 0,1% была выработана продукция более высокой жирностью. Ситуация свидетельствует о нарушении прослеживаемости сырья», — говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушения касались объемов сырья и концентрации молочного жира в готовой продукции. Часть произведенного с нарушением прослеживаемости творога жирностью 5% была реализована в 50 социальных объектов. Остальная продукция реализована через торговую сеть.

За нарушения молочный комбинат получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Россельхознадзор приостановил регистрацию уполномоченного лица предприятия в информационных системах ведомства.

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На крупном молочном комбинате в Челябинской области из творога жирностью 0,1% получали продукцию жирностью 5% и даже 9%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в производстве нарушена прослеживаемость сырья. «При проверке крупного молочного комбината было установлено, что объемы произведенной продукции не соответствуют действительности. Из 914 кг творога жирностью 0,1% была выработана продукция более высокой жирностью. Ситуация свидетельствует о нарушении прослеживаемости сырья», — говорится в сообщении пресс-службы. Нарушения касались объемов сырья и концентрации молочного жира в готовой продукции. Часть произведенного с нарушением прослеживаемости творога жирностью 5% была реализована в 50 социальных объектов. Остальная продукция реализована через торговую сеть. За нарушения молочный комбинат получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Россельхознадзор приостановил регистрацию уполномоченного лица предприятия в информационных системах ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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