На челябинском комбинате из творога жирностью 0,1% получали 9%

На крупном молочном комбинате в Челябинской области из творога жирностью 0,1% получали продукцию жирностью 5% и даже 9%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в производстве нарушена прослеживаемость сырья.
«При проверке крупного молочного комбината было установлено, что объемы произведенной продукции не соответствуют действительности. Из 914 кг творога жирностью 0,1% была выработана продукция более высокой жирностью. Ситуация свидетельствует о нарушении прослеживаемости сырья», — говорится в сообщении пресс-службы.
Нарушения касались объемов сырья и концентрации молочного жира в готовой продукции. Часть произведенного с нарушением прослеживаемости творога жирностью 5% была реализована в 50 социальных объектов. Остальная продукция реализована через торговую сеть.
За нарушения молочный комбинат получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Россельхознадзор приостановил регистрацию уполномоченного лица предприятия в информационных системах ведомства.
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