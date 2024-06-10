В ХМАО на ребенка упал столб электропередачи

В поселке Зеленоборск (Советский район, ХМАО) на четырехлетнего ребенка упал столб электропередачи. Малыш госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.
«В городском поселении Зеленоборск Советского района 4-летний ребенок, находившийся на детской площадке по улице Политехническая, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Югорская межрайонная прокуратура также организовала проверку по факту инцидента. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела на контроле надзорного ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в ДТП погибла шестилетняя девочка. Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и съехала в кювет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!