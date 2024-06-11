11 июня 2024

Свердловский онколог рассказал, чем детский рак отличается от взрослого

Онколог Тупоногов: рак у детей встречается в десятки раз реже, чем у взрослых
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
Дети быстрее выздоравливают от рака, чем взрослые (архивное фото) Фото:

Онкологические заболевания у детей встречаются гораздо реже, чем у взрослых, и детский организм лучше отзывается на лечение, особенно в очень молодом возрасте. Об этом URA.RU рассказал хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов.

«Рак у детей встречается в десятки раз реже, чем у взрослых. Дети быстрее, чем взрослые, выздоравливают, легче переносят оперативное вмешательство. И чем младше ребенок, тем лучше его организм отзывается на лечение. Самые благодарные пациенты — дети до года», — отметил Сергей Тупоногов.

По словам хирурга Тупоногова, в детской онкологии есть сложности с ранней диагностикой из-за активного роста организма и часто отсутствующих конкретных жалоб. «Иногда родители не придают значения жалобам ребенка на недомогание, списывая это на нежелание учиться, что может затруднять своевременное обнаружение болезни», — подчеркнул врач.

Ранее URA.RU сообщало о том, что самые распространенные виды злокачественных опухолей у детей — это опухоли кроветворной и лимфоидной систем, которые составляют больше 40%. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в основном головного мозга — до 30%.

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Онкологические заболевания у детей встречаются гораздо реже, чем у взрослых, и детский организм лучше отзывается на лечение, особенно в очень молодом возрасте. Об этом URA.RU рассказал хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов. «Рак у детей встречается в десятки раз реже, чем у взрослых. Дети быстрее, чем взрослые, выздоравливают, легче переносят оперативное вмешательство. И чем младше ребенок, тем лучше его организм отзывается на лечение. Самые благодарные пациенты — дети до года», — отметил Сергей Тупоногов. По словам хирурга Тупоногова, в детской онкологии есть сложности с ранней диагностикой из-за активного роста организма и часто отсутствующих конкретных жалоб. «Иногда родители не придают значения жалобам ребенка на недомогание, списывая это на нежелание учиться, что может затруднять своевременное обнаружение болезни», — подчеркнул врач. Ранее URA.RU сообщало о том, что самые распространенные виды злокачественных опухолей у детей — это опухоли кроветворной и лимфоидной систем, которые составляют больше 40%. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в основном головного мозга — до 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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