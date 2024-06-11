Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию, как за экстремизм

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, москалькова татьяна
Москалькова заявила, что в 2023 году русофобия приобрела еще более агрессивные формы проявления Фото:

В России предложено создать механизм, позволяющий привлекать к ответственности за русофобию на уровне экстремизма. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма», — заявила Москалькова во время своего ежегодного доклада. Он размещен на официальном сайте омбудсмена. Он также предложила необходимость усиления наказаний за подобные действия.

По словам Москальковой, в последнее время мир охватила «беспрецедентная русофобия», которая в 2023 году приобрела еще более агрессивные формы. Она упомянула ряд инцидентов, которые не вызвали осуждения со стороны международного сообщества, включая действия Международного олимпийского комитета (МОК) и решение латвийского правительства в отказе преподавания русского языка в школах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США уже долгое время проводят информационную политику, которая основана на русофобии. Она отметила, что Штатам не хватает воли и силы духа вести свою политику внутри страны. США также постоянно нужны ресурсы извне, чтобы вести разговоры со своим народом, передает RT.

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В России предложено создать механизм, позволяющий привлекать к ответственности за русофобию на уровне экстремизма. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма», — заявила Москалькова во время своего ежегодного доклада. Он размещен на официальном сайте омбудсмена. Он также предложила необходимость усиления наказаний за подобные действия. По словам Москальковой, в последнее время мир охватила «беспрецедентная русофобия», которая в 2023 году приобрела еще более агрессивные формы. Она упомянула ряд инцидентов, которые не вызвали осуждения со стороны международного сообщества, включая действия Международного олимпийского комитета (МОК) и решение латвийского правительства в отказе преподавания русского языка в школах. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США уже долгое время проводят информационную политику, которая основана на русофобии. Она отметила, что Штатам не хватает воли и силы духа вести свою политику внутри страны. США также постоянно нужны ресурсы извне, чтобы вести разговоры со своим народом, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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