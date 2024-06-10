10 июня 2024

Где в Тюмени можно купаться летом

В Тюменской области разрешено купаться в шести озерах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе выдано шесть санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии санитарным правилам водного объекта
В регионе выдано шесть санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии санитарным правилам водного объекта Фото:

В Тюмени до конца недели температура воздуха будет держаться на отметке в +32 градуса. Где в регионе в такую жаркую погоду можно отдохнуть на пляже и в каких озерах разрешено купаться этим летом — в материале URA.RU.

Безопасные места для купания

В Роспотребнадзоре по Тюменской области URA.RU рассказали, что сегодня безопасными для купания являются шесть водоемов — они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам. Такой документ выдается водоемам на один сезон. Купаться тюменцам можно:

  • «База отдыха Верхний Бор» акватория озера Верхнее Кривое (Тюмень, 11 км Салаирского тракта, 1);
  • Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» — пруд (Тюменский район, 19 км Червишевского тракта);
  • «Серебряный бор» — озеро Нижнее Кривое (Тюменская область, в левобережной пойме реки Туры вблизи поселка Верхний Бор в 197 км от устья);
  • Пруд «Лесной» (Тюмень, район ТЭЦ-2, территория базы отдыха «Пруд Лесной»);
  • «Олимпийская Ребячка» озеро Полушинское (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области);
  • «Ребячья республика» озеро Арсеньевское (Тюменский район, в 4 км от села Салаирка).

Где оборудованы пляжи

Купальный сезон в Тюмени начался 20 мая. В городе обустроены пляжи на озерах Верхнем Кривом, Липовом и пруду Лесном. Также в Тюмени есть места для отдыха без организованных пляжный зон. Они обустроены на реке Туре, прудах Войновском и Южном, а также карьерах Северном, Утином и Школьном и в сквере Серебряные ключи.

Где запрещено купаться

Как сообщили агентству в Роспотребнадзоре, мониторинг качества и безопасности воды организован и в других объектах, в которых запрещено купаться. Среди них:

  • озеро Круглое;
  • озеро Липовое;
  • озеро Цимлянское;
  • пруд Южный;
  • пруд Утиный;
  • пруд Войновский;
  • пруд Плехановский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени до конца недели температура воздуха будет держаться на отметке в +32 градуса. Где в регионе в такую жаркую погоду можно отдохнуть на пляже и в каких озерах разрешено купаться этим летом — в материале URA.RU. Безопасные места для купания В Роспотребнадзоре по Тюменской области URA.RU рассказали, что сегодня безопасными для купания являются шесть водоемов — они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам. Такой документ выдается водоемам на один сезон. Купаться тюменцам можно: Где оборудованы пляжи Купальный сезон в Тюмени начался 20 мая. В городе обустроены пляжи на озерах Верхнем Кривом, Липовом и пруду Лесном. Также в Тюмени есть места для отдыха без организованных пляжный зон. Они обустроены на реке Туре, прудах Войновском и Южном, а также карьерах Северном, Утином и Школьном и в сквере Серебряные ключи. Где запрещено купаться Как сообщили агентству в Роспотребнадзоре, мониторинг качества и безопасности воды организован и в других объектах, в которых запрещено купаться. Среди них:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...