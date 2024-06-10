Где в Тюмени можно купаться летом

В Тюмени до конца недели температура воздуха будет держаться на отметке в +32 градуса. Где в регионе в такую жаркую погоду можно отдохнуть на пляже и в каких озерах разрешено купаться этим летом — в материале URA.RU.
Безопасные места для купания
В Роспотребнадзоре по Тюменской области URA.RU рассказали, что сегодня безопасными для купания являются шесть водоемов — они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам. Такой документ выдается водоемам на один сезон. Купаться тюменцам можно:
- «База отдыха Верхний Бор» акватория озера Верхнее Кривое (Тюмень, 11 км Салаирского тракта, 1);
- Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» — пруд (Тюменский район, 19 км Червишевского тракта);
- «Серебряный бор» — озеро Нижнее Кривое (Тюменская область, в левобережной пойме реки Туры вблизи поселка Верхний Бор в 197 км от устья);
- Пруд «Лесной» (Тюмень, район ТЭЦ-2, территория базы отдыха «Пруд Лесной»);
- «Олимпийская Ребячка» озеро Полушинское (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области);
- «Ребячья республика» озеро Арсеньевское (Тюменский район, в 4 км от села Салаирка).
Где оборудованы пляжи
Купальный сезон в Тюмени начался 20 мая. В городе обустроены пляжи на озерах Верхнем Кривом, Липовом и пруду Лесном. Также в Тюмени есть места для отдыха без организованных пляжный зон. Они обустроены на реке Туре, прудах Войновском и Южном, а также карьерах Северном, Утином и Школьном и в сквере Серебряные ключи.
Где запрещено купаться
Как сообщили агентству в Роспотребнадзоре, мониторинг качества и безопасности воды организован и в других объектах, в которых запрещено купаться. Среди них:
- озеро Круглое;
- озеро Липовое;
- озеро Цимлянское;
- пруд Южный;
- пруд Утиный;
- пруд Войновский;
- пруд Плехановский.
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