Якушев похвалил уральцев, помогающих восстанавливать дома в ЛНР и ДНР

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По словам Владимира Якушева, строители восстановили более 60% разрушенных зданий в ЛНР и ДНР
По словам Владимира Якушева, строители восстановили более 60% разрушенных зданий в ЛНР и ДНР Фото:

Жители Урала помогли восстановить более 60% домов, детсадов, школ и других социальных объектов в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Регионы Уральского федерального округа активно работают с подшефными территориями. Уже выполнено более 60% работ из объема, запланированного до 2028 года. Восстановлено свыше 400 жилых домов, 81 объект ЖКХ, 47 школ, 34 детских сада, 28 медицинских учреждения. Все это напрямую влияет на качество жизни в муниципалитетах Донбасса», — отметил Якушев.

Уральцы уже восстановили более 700 объектов, среди которых — отремонтированная котельная в Ясиноватой, амбулатория в селе Анадоль и другие ключевые объекты инфраструктуры. Строительно-монтажные работы продолжаются на почти 70 объектах, что свидетельствует о непрерывном процессе восстановления.

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Жители Урала помогли восстановить более 60% домов, детсадов, школ и других социальных объектов в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Регионы Уральского федерального округа активно работают с подшефными территориями. Уже выполнено более 60% работ из объема, запланированного до 2028 года. Восстановлено свыше 400 жилых домов, 81 объект ЖКХ, 47 школ, 34 детских сада, 28 медицинских учреждения. Все это напрямую влияет на качество жизни в муниципалитетах Донбасса», — отметил Якушев. Уральцы уже восстановили более 700 объектов, среди которых — отремонтированная котельная в Ясиноватой, амбулатория в селе Анадоль и другие ключевые объекты инфраструктуры. Строительно-монтажные работы продолжаются на почти 70 объектах, что свидетельствует о непрерывном процессе восстановления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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