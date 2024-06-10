В Екатеринбурге суд приостановил дело экс-главаря ОПГ, пытающегося вернуть базу

11 июня 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Михаил Клок пытается вернуть себе базу на Комсомольской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил производство по уголовному делу бизнесмена, считавшегося экс-лидером ОПГ, Михаила Клока, обвиняемого в заказном убийстве предпринимателя. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. При этом в другом суде идет разбирательство по делу о хищении базы на улице Комсомольской, 73, где Клок является потерпевшим. «Клока обвиняют в заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена Алексея Зубакина, которое было совершено в 2000 году. Разбирательство идет с прошлого года. Заседания уже переносились более 20 раз. Причина была всегда одна — болезнь подсудимого. Но почему-то суд только сейчас официально приостановил производство», — рассказал собеседник агентства. Информация о приостановлении дела есть в карточке районного суда. Параллельно Верх-Исетский райсуд рассматривает дело о вымогательстве (согласно картотеке, оно не приостановлено), в котором Клок проходит в качестве потерпевшего. По данным агентства, Клок заявил, что в ИК-2 его обманным путем заставили переписать базу. Обвинения были выдвинуты Вячеславу Ващенко, Артему Кириллову, Александру Коробкову, Алексею Протасову и Георгию Ангельчеву. Ранее они отбывали наказание вместе с Клоком. Ангельчев, по последним данным, сбежал и был объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Другой собеседник URA.RU, близкий к делу, считает, что Клок получил права на базу незаконно. «В 2005 году против Клока было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Через десять лет Клок заявил ходатайство о прекращении дела за истечением сроков давности. Таким образом он избежал тюрьмы. Сейчас он заявляет, что его пытали в колонии и заставили переписать базу. Но почему эти сведения всплыли только сейчас? Думаю, что он пытается вернуть себе, итак, незаконно полученный актив», — пояснил источник. Дозвониться до адвоката Клока к моменту публикации заметки не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. Как писало агентство, в деле об убийстве Зубакина, кроме Клока, есть и другие фигуранты. По версии следствия, заказчиком выступил ныне покойный Дмитрий Дейч. Исполнителем якобы был Насими Мамедов, который в то время работал водителем у Клока. При этом он был дважды оправдан присяжными (второй раз — 29 марта). Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил производство по уголовному делу бизнесмена, считавшегося экс-лидером ОПГ, Михаила Клока, обвиняемого в заказном убийстве предпринимателя. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. При этом в другом суде идет разбирательство по делу о хищении базы на улице Комсомольской, 73, где Клок является потерпевшим. «Клока обвиняют в заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена Алексея Зубакина, которое было совершено в 2000 году. Разбирательство идет с прошлого года. Заседания уже переносились более 20 раз. Причина была всегда одна — болезнь подсудимого. Но почему-то суд только сейчас официально приостановил производство», — рассказал собеседник агентства. Информация о приостановлении дела есть в карточке районного суда. Параллельно Верх-Исетский райсуд рассматривает дело о вымогательстве (согласно картотеке, оно не приостановлено), в котором Клок проходит в качестве потерпевшего. По данным агентства, Клок заявил, что в ИК-2 его обманным путем заставили переписать базу. Обвинения были выдвинуты Вячеславу Ващенко, Артему Кириллову, Александру Коробкову, Алексею Протасову и Георгию Ангельчеву. Ранее они отбывали наказание вместе с Клоком. Ангельчев, по последним данным, сбежал и был объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Другой собеседник URA.RU, близкий к делу, считает, что Клок получил права на базу незаконно. «В 2005 году против Клока было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Через десять лет Клок заявил ходатайство о прекращении дела за истечением сроков давности. Таким образом он избежал тюрьмы. Сейчас он заявляет, что его пытали в колонии и заставили переписать базу. Но почему эти сведения всплыли только сейчас? Думаю, что он пытается вернуть себе, итак, незаконно полученный актив», — пояснил источник. Дозвониться до адвоката Клока к моменту публикации заметки не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. Как писало агентство, в деле об убийстве Зубакина, кроме Клока, есть и другие фигуранты. По версии следствия, заказчиком выступил ныне покойный Дмитрий Дейч. Исполнителем якобы был Насими Мамедов, который в то время работал водителем у Клока. При этом он был дважды оправдан присяжными (второй раз — 29 марта). Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.