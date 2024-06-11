Т-банк купит часть QIWI

11 июня 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Т-банк выкупит контрольный пакет факторинговой компании, входящей в QIWI, заявил представитель банка Фото: Станислав Етвеш © URA.RU Т-банк («Тинькофф») подготовился к покупке контрольного пакета факторинговой компании, входящей в QIWI. Эта инициатива может помочь компании после отзыва лицензии выплатить по бондам сумму в восемь миллиардов рублей. В свою очередь, новый владелец части QIWI сможет расширить услуги для малого и среднего бизнесов. «Группа Т-банка (бывший „Тинькофф“) выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга „Киви“. Речь идет об ООО „РОВИ Факторинг Плюс“ и ООО „РОВИ Технологии“», — заявил представитель Т-банка. Его слова передает РБК. Компания QIWI подписала соглашение о сделке, которая будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Детали коммерческих условий сделки не разглашаются, отметил представитель Т-банка. В рамках этого процесса команда ROWI сохранит свою автономность и продолжит развивать бизнес компании. QIWI передала 51% акций двух компаний в залог Т-банку. Это происходит на фоне финансовых трудностей холдинга, связанных с расчетами по облигациям через «Киви Финанс». После отзыва лицензии у Киви Банка, который являлся ключевой частью бизнеса группы, у банка возникли проблемы с обязательствами перед кредиторами. QIWI предупредила в апреле о возможных проблемах с выплатой по облигациям. Отзыв лицензии у Киви Банка и последующее понижение рейтинга АО «Киви» агентством «Эксперт РА» привели к условиям, при которых компания должна была выкупить облигации на сумму 8,5 млрд рублей в течение 30 дней. Эти выплаты должны были состояться до 11 апреля, но из-за финансовых трудностей компания столкнулась с проблемами при выполнении этих обязательств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Т-банк («Тинькофф») подготовился к покупке контрольного пакета факторинговой компании, входящей в QIWI. Эта инициатива может помочь компании после отзыва лицензии выплатить по бондам сумму в восемь миллиардов рублей. В свою очередь, новый владелец части QIWI сможет расширить услуги для малого и среднего бизнесов. «Группа Т-банка (бывший „Тинькофф“) выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга „Киви“. Речь идет об ООО „РОВИ Факторинг Плюс“ и ООО „РОВИ Технологии“», — заявил представитель Т-банка. Его слова передает РБК. Компания QIWI подписала соглашение о сделке, которая будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Детали коммерческих условий сделки не разглашаются, отметил представитель Т-банка. В рамках этого процесса команда ROWI сохранит свою автономность и продолжит развивать бизнес компании. QIWI передала 51% акций двух компаний в залог Т-банку. Это происходит на фоне финансовых трудностей холдинга, связанных с расчетами по облигациям через «Киви Финанс». После отзыва лицензии у Киви Банка, который являлся ключевой частью бизнеса группы, у банка возникли проблемы с обязательствами перед кредиторами. QIWI предупредила в апреле о возможных проблемах с выплатой по облигациям. Отзыв лицензии у Киви Банка и последующее понижение рейтинга АО «Киви» агентством «Эксперт РА» привели к условиям, при которых компания должна была выкупить облигации на сумму 8,5 млрд рублей в течение 30 дней. Эти выплаты должны были состояться до 11 апреля, но из-за финансовых трудностей компания столкнулась с проблемами при выполнении этих обязательств.