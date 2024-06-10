Челябинская ФСБ ликвидировала ОПГ, завозившую мигрантов под видом студентов

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали деятельность ОПГ, которая завозила в регион мигрантов, выдавая их за студентов. Как сообщили URA.RU 11 июня в пресс-службе ведомства, в отношении участников группировки возбуждено уголовное дело.
«Участники группы организовали канал въезда и дальнейшей легализации на территории РФ иностранных граждан посредством программы международного студенческого обмена. Преступная схема подразумевала фиктивное прохождение обучения студентов по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования по приглашению учебного заведения, по факту же иностранцами осуществлялась коммерческая трудовая деятельность, а их обучение не проводилось», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В настоящее время в отношении участников незаконного канала миграции возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Санкции данной статьи подразумевают лишение свободы на срок до семи лет. Продолжаются следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лиц.
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