Происшествия РИАН: упавший в Северной Осетии Су-34 воевал в Сирии и на СВО 11 июня 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Истребитель Су-34, который разбился в Северной Осетии, наносил удары по боевикам в Сирии, заявил источник (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военный истребитель Су-34 ВКС России, который разбился в горах Северной Осетии, множество раз атаковал сирийских боевиков и принимал участие в СВО. Об этом сообщает источник из оперативных служб. Новость по теме В Северной Осетии рухнул Су-34, экипаж погиб на месте: подробности крушения «Разбившийся в Северной Осетии Су-34 неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации», — заявил источник из оперативных служб. Его слова передает РИА Новости. По данным собеседника, самолет вылетел с аэродрома в Моздоке. В Минобороны РФ отметили, что причиной крушения, предварительно, стала техническая неисправность. На место ЧП направляется комиссия ВКС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военный истребитель Су-34 ВКС России, который разбился в горах Северной Осетии, множество раз атаковал сирийских боевиков и принимал участие в СВО. Об этом сообщает источник из оперативных служб. «Разбившийся в Северной Осетии Су-34 неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации», — заявил источник из оперативных служб. Его слова передает РИА Новости. По данным собеседника, самолет вылетел с аэродрома в Моздоке. В Минобороны РФ отметили, что причиной крушения, предварительно, стала техническая неисправность. На место ЧП направляется комиссия ВКС РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям