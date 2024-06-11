РИАН: упавший в Северной Осетии Су-34 воевал в Сирии и на СВО

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Истребитель Су-34, который разбился в Северной Осетии, наносил удары по боевикам в Сирии, заявил источник (архивное фото) Фото:

Военный истребитель Су-34 ВКС России, который разбился в горах Северной Осетии, множество раз атаковал сирийских боевиков и принимал участие в СВО. Об этом сообщает источник из оперативных служб.

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«Разбившийся в Северной Осетии Су-34 неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации», — заявил источник из оперативных служб. Его слова передает РИА Новости.

По данным собеседника, самолет вылетел с аэродрома в Моздоке. В Минобороны РФ отметили, что причиной крушения, предварительно, стала техническая неисправность. На место ЧП направляется комиссия ВКС РФ.

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Военный истребитель Су-34 ВКС России, который разбился в горах Северной Осетии, множество раз атаковал сирийских боевиков и принимал участие в СВО. Об этом сообщает источник из оперативных служб. «Разбившийся в Северной Осетии Су-34 неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации», — заявил источник из оперативных служб. Его слова передает РИА Новости. По данным собеседника, самолет вылетел с аэродрома в Моздоке. В Минобороны РФ отметили, что причиной крушения, предварительно, стала техническая неисправность. На место ЧП направляется комиссия ВКС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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