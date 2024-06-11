В Северной Осетии рухнул Су-34, экипаж погиб на месте: подробности крушения

В Северной Осетии в горах упал Су-34, экипаж погиб на месте

11 июня 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

В Северной Осетии потерпел крушение истребитель Су-34 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В горах Северной Осетии рухнул военный истребитель Су-34 при выполнении учебно-плановых мероприятий. На борту находились двое пилотов, экипаж погиб на месте. URA.RU рассказывает, что известно в настоящий момент о происшествии. Сообщали местные Около 6 утра по московскому времени местные жители начали сообщать о крушении военного самолета в Северной Осетии. Тогда предполагалось, что упасть мог истребить Су-30. Об этом писала Baza. Подтвердили в Минобороны РФ Спустя полчаса с момента первых сообщений факт происшествия подтвердили в Минобороны РФ. Они уточнили, что упал в горах истребитель Су-34. При этом техника потерпела крушение в безлюдной местности. Экипаж из двух пилотов скончался на месте. Работают экстренные службы. Причина крушения Отмечается, что истребитель упал в ходе выполнения учебных действий. Причиной падения называют техническую неисправность. На место также выехала комиссия ВКС РФ. Характеристики Су-34 Су-34 является истребителем-бомбардировщиком. Он предназначен для нанесения точных ракетных ударов по наземным целям. Истребитель также способен поражать воздушные цели. Он считается универсальным. Су-34 является истербителем-бомбардировщиком Фото: Анна Майорова © URA.RU Экипаж истребителя защищен броней толщиной 17 мм и общей массой 1,5 т. Истребитель способен выдерживать высоту до 17 тысячи метров. Су-34 способен развивать максимальную скорость до 1 900 км/ч на высоте. У земли истребитель летит со скоростью 1 400 км/ч. Су-34 развивает скорость на высоте до 1900 км/ч Фото: Анна Майорова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В горах Северной Осетии рухнул военный истребитель Су-34 при выполнении учебно-плановых мероприятий. На борту находились двое пилотов, экипаж погиб на месте. URA.RU рассказывает, что известно в настоящий момент о происшествии. Около 6 утра по московскому времени местные жители начали сообщать о крушении военного самолета в Северной Осетии. Тогда предполагалось, что упасть мог истребить Су-30. Об этом писала Baza. Спустя полчаса с момента первых сообщений факт происшествия подтвердили в Минобороны РФ. Они уточнили, что упал в горах истребитель Су-34. При этом техника потерпела крушение в безлюдной местности. Экипаж из двух пилотов скончался на месте. Работают экстренные службы. Отмечается, что истребитель упал в ходе выполнения учебных действий. Причиной падения называют техническую неисправность. На место также выехала комиссия ВКС РФ. Су-34 является истребителем-бомбардировщиком. Он предназначен для нанесения точных ракетных ударов по наземным целям. Истребитель также способен поражать воздушные цели. Он считается универсальным. Экипаж истребителя защищен броней толщиной 17 мм и общей массой 1,5 т. Истребитель способен выдерживать высоту до 17 тысячи метров. Су-34 способен развивать максимальную скорость до 1 900 км/ч на высоте. У земли истребитель летит со скоростью 1 400 км/ч.