В Северной Осетии рухнул Су-34, экипаж погиб на месте: подробности крушения

В горах Северной Осетии рухнул военный истребитель Су-34 при выполнении учебно-плановых мероприятий. На борту находились двое пилотов, экипаж погиб на месте. URA.RU рассказывает, что известно в настоящий момент о происшествии.
Сообщали местные
Около 6 утра по московскому времени местные жители начали сообщать о крушении военного самолета в Северной Осетии. Тогда предполагалось, что упасть мог истребить Су-30. Об этом писала Baza.
Подтвердили в Минобороны РФ
Спустя полчаса с момента первых сообщений факт происшествия подтвердили в Минобороны РФ. Они уточнили, что упал в горах истребитель Су-34. При этом техника потерпела крушение в безлюдной местности. Экипаж из двух пилотов скончался на месте. Работают экстренные службы.
Причина крушения
Отмечается, что истребитель упал в ходе выполнения учебных действий. Причиной падения называют техническую неисправность. На место также выехала комиссия ВКС РФ.
Характеристики Су-34
Су-34 является истребителем-бомбардировщиком. Он предназначен для нанесения точных ракетных ударов по наземным целям. Истребитель также способен поражать воздушные цели. Он считается универсальным.
Экипаж истребителя защищен броней толщиной 17 мм и общей массой 1,5 т. Истребитель способен выдерживать высоту до 17 тысячи метров. Су-34 способен развивать максимальную скорость до 1 900 км/ч на высоте. У земли истребитель летит со скоростью 1 400 км/ч.
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