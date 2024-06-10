Дума ХМАО поддержала введение налога для богатых

Депутаты думы ХМАО поддержали изменения в первую и вторую части Налогового кодекса РФ. За введение дифференцированной ставки для налогоплательщиков проголосовали 33 присутствовавших на внеочередном заседании окружного парламента депутата. Трансляция велась на сайте думы.
Голосование по вопросу поддержания проекта федерального закона № 639663-8. Предложений, замечаний и поправок к указанному проекту федерального закона не имеется. За проголосовали 33 депутата (все присутствующие на заседании лично и по ВКС, кроме одного — прим. URA.RU). На заседании отсутствовали единороссы Алексей Андреев и Анатолий Дубовик, а также либерал-демократ Михаил Селюков.
Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Для доходов до 2,4 миллионов рублей в год ставка налога составит 13%; от 2,4 млн до 5 млн — 15%; от 5 млн до 20 млн — 18%; от 20 млн до 50 млн — 20%; свыше 50 млн рублей — 22%. Законопроект прошел нулевое чтение в Госдуме. На вопрос лидера СРЗП в думе ХМАО Михаила Сердюка, чем вызвано такое срочное голосование и созыв внеочередного заседания, спикер заксобрания Борис Хохряков сообщил, что Администрация президента потребовала провести голосование по поправкам до 15 июня 2024 года.
Депутаты приняли поправки не без критических замечаний. Лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун отметил, что инициатива ЛДПР отменить уплату НДФЛ для малоимущих так и не была внесена в текущую редакцию документа. Член фракции КПРФ Халид Таги-Заде добавил, что поправки в НК должны были быть приняты как минимум 30 лет назад, и текущий запрос на справедливость в обществе документ не удовлетворяет, потому что действующая власть «во многом ориентирована на крупный олигархический капитал».
Лидер регионального отделения депутат Владимир Зиновьев отметил, что в законе не хватает льготы для работающих пенсионеров, многие из которых представляют собой высококвалифицированных специалистов. Тем не менее, все присутствующие на заседании, кроме одного, поддержали внесение изменений в НК, а также поправки в Бюджетный кодекс РФ.
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