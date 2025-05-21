Какие дома чаще всего покупают пермяки

На рынке загородной недвижимости Перми большим спросом пользуются компактные дома с готовым ремонтом. Также покупатели отдают предпочтения объектам, которые находятся не далеко от города, сообщил URA.RU коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
«Среди индивидуальных жилых домов быстрее всего продаются объекты с небольшого метража с готовой отделкой, расположенные в черте Перми или рядом с городом. Особенно востребованы объекты с подключенными центральными коммуникациями и минимальной потребностью в дополнительных вложениях — такие дома покупаются заметно быстрее, чем требующие капитального ремонта или удаленные от городской инфраструктуры», — отметил Евгений Белокуров.
Он добавил, что в мае 2025 года в Пермском крае в среднем частный дом стоит 4,6 млн рублей. При этом медианная стоимость квадратного метра не превышает 51 тысячу рублей. По сравнению с мартом этого же года цены на загородную недвижимость снизились на 3,6%. Но за четыре млн рублей можно купить только некачественный дом.
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