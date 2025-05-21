Какие дома чаще всего покупают пермяки

В Перми чаще всего покупают частные дома с готовой отделкой
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае дом можно купить в среднем за 4,6 млн рублей
В Пермском крае дом можно купить в среднем за 4,6 млн рублей Фото:

На рынке загородной недвижимости Перми большим спросом пользуются компактные дома с готовым ремонтом. Также покупатели отдают предпочтения объектам, которые находятся не далеко от города, сообщил URA.RU коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«Среди индивидуальных жилых домов быстрее всего продаются объекты с небольшого метража с готовой отделкой, расположенные в черте Перми или рядом с городом. Особенно востребованы объекты с подключенными центральными коммуникациями и минимальной потребностью в дополнительных вложениях — такие дома покупаются заметно быстрее, чем требующие капитального ремонта или удаленные от городской инфраструктуры», — отметил Евгений Белокуров.

Он добавил, что в мае 2025 года в Пермском крае в среднем частный дом стоит 4,6 млн рублей. При этом медианная стоимость квадратного метра не превышает 51 тысячу рублей. По сравнению с мартом этого же года цены на загородную недвижимость снизились на 3,6%. Но за четыре млн рублей можно купить только некачественный дом.

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На рынке загородной недвижимости Перми большим спросом пользуются компактные дома с готовым ремонтом. Также покупатели отдают предпочтения объектам, которые находятся не далеко от города, сообщил URA.RU коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. «Среди индивидуальных жилых домов быстрее всего продаются объекты с небольшого метража с готовой отделкой, расположенные в черте Перми или рядом с городом. Особенно востребованы объекты с подключенными центральными коммуникациями и минимальной потребностью в дополнительных вложениях — такие дома покупаются заметно быстрее, чем требующие капитального ремонта или удаленные от городской инфраструктуры», — отметил Евгений Белокуров. Он добавил, что в мае 2025 года в Пермском крае в среднем частный дом стоит 4,6 млн рублей. При этом медианная стоимость квадратного метра не превышает 51 тысячу рублей. По сравнению с мартом этого же года цены на загородную недвижимость снизились на 3,6%. Но за четыре млн рублей можно купить только некачественный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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