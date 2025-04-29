В Пермском крае рухнули цены на загородные дома

Загородная недвижимость в Пермском крае подешевела. Средняя стоимость частного дома составила 4,6 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Яндекс Недвижимости».
«В апреле 2025 года покупка загородного дома в Пермском крае обойдется в среднем в 4,6 млн рублей, что на 4,2% меньше, чем месяцем ранее. Цена одного квадратного метра частного дома составляет 51 000 рублей. Она снизилась на 3,6% по сравнению с мартом 2025 года. При этом в регионах со столицами-миллионниками загородный дом в среднем стоит 7,7 млн рублей при цене 68 000 рублей за „квадрат“», — говорится в сообщении.
По мнению руководителя девелоперских проектов, эксперта в сфере недвижимости Натальи Шевченко, снижение цен на загородную недвижимость вероятнее всего связано с уменьшением количества опций и площади домов. Строительные материалы при этом не дешевеют. «За 4 млн рублей в регионе выставлены на продажу только некачественные дома без коммуникаций — в них нет отделки, скважины, выгребной ямы, септика. За 4,5 млн рублей можно приобрести каркасный дом, но он не подойдет для проживания зимой. Стоимость хороших блочных домов при этом начинается от 6,8 млн рублей», — рассказала URA.RU Шевченко.
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