Молокозавод Златоуста выдавал сыры за чужую продукцию

Молокозавод Златоуста (Челябинская область) выдавал полутвердый и плавленый сыры за продукцию других производителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, лабораторных проверок на товар не проводилось.
«Предприятие оформило декларации о соответствии ЕАЭС на плавленый сыр с массовой долей жира в сухом веществе 40%, 45%, 50% и на полутвердые сыры на основании протоколов лабораторных испытаний. Испытательный центр пояснил, что в адрес ООО „Златоустовский молочный завод“ протоколы испытаний данной продукции не выдавались», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Как заявили в офисе ведомства, протоколы под указанными номерами выдавались в адрес иных заказчиков и на другую продукцию. Предостережение предприятию контролирующий орган выдал 10 июня. А 11 июня документы на два вида сыров производителя признаны недействительными.
Это не первые нарушения завода. В феврале у компании были отозваны 14 деклараций о несоответствии на различные виды сыра, сгущенного, коровьего пастеризованного и сухого молока, творога, сливочного масла. Предприятие предоставляло недостоверные протоколы лабораторных испытаний. Обо всех случаях нарушений ведомство проинформировало правоохранительные органы и Роспотребнадзор для принятия мер.
С начала 2024 года управление отозвало 63 декларации о соответствии у хозяйствующих субъектов. Все производители выпускают продукцию животного происхождения.
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