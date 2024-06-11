На каких пляжах можно купаться свердловчанам

В Свердловской области разрешено купаться на семи пляжах

11 июня 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Диких пляжей в регионе начитывается около 1500 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области есть семь пляжей, на которых можно купаться без угрозы жизни и здоровью. По сравнения с прошлым годом, количество площадок выросло почти в два раза. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. «В этом году планируется к открытию семь пляжей. Три уже работают, четыре начинают функционировать с 1 июля. Эти места оборудованы спасательными станциями», — пояснил Морозов на пресс-конференции в ТАСС. К ним относятся Верхне-Сысертское водохранилище (база отдыха «Прометей»), Верх-Нейвенский пруд, Билимбаевский пруд (база отдыха «Сосновый бор), Леневское водохранилище (санаторий «Леневка»), ООО «Кемпинг» между Екатеринбургом и Первоуральском, река Серга (село Аракаево, Нижнесергинский район), санаторий «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе. При этом региональный Роспотребнадзор в этом году не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. Специалисты предупреждают, что свердловчане могут подхватить в грязной воде энтеровирусную инфекцию, гепатит А и паразитарные заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области есть семь пляжей, на которых можно купаться без угрозы жизни и здоровью. По сравнения с прошлым годом, количество площадок выросло почти в два раза. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. «В этом году планируется к открытию семь пляжей. Три уже работают, четыре начинают функционировать с 1 июля. Эти места оборудованы спасательными станциями», — пояснил Морозов на пресс-конференции в ТАСС. К ним относятся Верхне-Сысертское водохранилище (база отдыха «Прометей»), Верх-Нейвенский пруд, Билимбаевский пруд (база отдыха «Сосновый бор), Леневское водохранилище (санаторий «Леневка»), ООО «Кемпинг» между Екатеринбургом и Первоуральском, река Серга (село Аракаево, Нижнесергинский район), санаторий «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе. При этом региональный Роспотребнадзор в этом году не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. Специалисты предупреждают, что свердловчане могут подхватить в грязной воде энтеровирусную инфекцию, гепатит А и паразитарные заболевания.