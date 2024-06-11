На каких пляжах можно купаться свердловчанам

В Свердловской области разрешено купаться на семи пляжах
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Жаркий вечер на берегу Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, море, лето, жара, отпуск, плавание, купание, отдых на море, жаркий день
Диких пляжей в регионе начитывается около 1500 Фото:

В Свердловской области есть семь пляжей, на которых можно купаться без угрозы жизни и здоровью. По сравнения с прошлым годом, количество площадок выросло почти в два раза. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

«В этом году планируется к открытию семь пляжей. Три уже работают, четыре начинают функционировать с 1 июля. Эти места оборудованы спасательными станциями», — пояснил Морозов на пресс-конференции в ТАСС.

К ним относятся Верхне-Сысертское водохранилище (база отдыха «Прометей»), Верх-Нейвенский пруд, Билимбаевский пруд (база отдыха «Сосновый бор), Леневское водохранилище (санаторий «Леневка»), ООО «Кемпинг» между Екатеринбургом и Первоуральском, река Серга (село Аракаево, Нижнесергинский район), санаторий «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе.

При этом региональный Роспотребнадзор в этом году не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. Специалисты предупреждают, что свердловчане могут подхватить в грязной воде энтеровирусную инфекцию, гепатит А и паразитарные заболевания.

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В Свердловской области есть семь пляжей, на которых можно купаться без угрозы жизни и здоровью. По сравнения с прошлым годом, количество площадок выросло почти в два раза. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. «В этом году планируется к открытию семь пляжей. Три уже работают, четыре начинают функционировать с 1 июля. Эти места оборудованы спасательными станциями», — пояснил Морозов на пресс-конференции в ТАСС. К ним относятся Верхне-Сысертское водохранилище (база отдыха «Прометей»), Верх-Нейвенский пруд, Билимбаевский пруд (база отдыха «Сосновый бор), Леневское водохранилище (санаторий «Леневка»), ООО «Кемпинг» между Екатеринбургом и Первоуральском, река Серга (село Аракаево, Нижнесергинский район), санаторий «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе. При этом региональный Роспотребнадзор в этом году не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. Специалисты предупреждают, что свердловчане могут подхватить в грязной воде энтеровирусную инфекцию, гепатит А и паразитарные заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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