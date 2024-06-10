Жителям ЯНАО напомнили о страшной болезни, живущей в тундре

Власти Ямала напомнили жителям округа о мерах профилактики сибирской язвы, которая, будучи особо опасной инфекцией, поражает животных и людей. В России вспышки сибирской язвы регистрируются ежегодно. В 2016 году во время эпидемии в ЯНАО погибли тысячи оленей, на территорию округа вводили войска радиационной, химической и биологической защиты. Агентство URA.RU рассказывает о том, как происходит заражение сибирской язвой, как она проявляется и о мерах профилактики заболевания. Данные предоставило окружное управление по делам КМНС и АПК.
ЧТО ТАКОЕ СИБИРСКАЯ ЯЗВА?
Это особо опасная инфекция, которая характеризуется образованием специфических карбункулов на коже и слизистых оболочках или развитием воспалительно-геморрагических изменений в кишечнике и легких, протекает с явлениями тяжелой интоксикации.
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Заражение происходит через выделения у больных животных, их трупы, продукты животного происхождения и продукты их переработки. Заражение также возможно через почву, которая может стать резервуаром возбудителя сибирской язвы.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
Течение болезни молниеносное — внезапно начинается падеж животного без проявления клинических признаков. Для острого и подострого течения болезни характерно повышение температуры тела до 41-42 градусов, мышечная дрожь, учащение пульса и дыхания, беспокойство, угнетенное состояние, отказ животного от корма, колики. На теле образуются горячие припухлости, отеки в области подгрудка, шеи, живота.
Летальный исход при остром течении болезни наступает на вторые-третьи сутки, при подостром — на пятые-восьмые сутки со дня проявления клинических признаков. Хроническое течение болезни, когда происходит сильное исхудание животного, может длиться до 90 суток.
КАРАНТИН
На территории, где была выявлена сибирская язва, устанавливается карантин. Проводится вакцинация здоровых животных, лечение больных, а также последующая их вакцинация через 14 дней после выздоровления. Продукты животноводства в очаге болезни изымаются. Трупы павших животных сжигают (захоронение запрещено). Тушку нельзя вскрывать, так как воздействие кислорода позволит бактериям образовать споры.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Основная мера профилактики — обязательная ежегодная вакцинация всего поголовья животных старше трехмесячного возраста. Владельцы скота обязаны предоставить его ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра и диагностики.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО
- Самостоятельно сжигать и хоронить трупы животных, павших от сибирской язвы
- Вскрывать трупы и снимать с них шкуры
- Срезать панты и рога
- Вести убой подозрительных на заболевание или больных животных, пытаться продать животноводческую продукцию без ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямальского района (ЯНАО) власти округа разрешили отстрел волка, лисы и песца на время карантина по бешенству. Численность добываемых особей не устанавливается.
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