Рабочие-мигранты устроили поножовщину в Москве

Baza: в массовой драке рабочих-мигрантов в Москве пострадали двое

11 июня 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Москве строители устроили массовую поножовщину, передает Baza Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве таджикские строители одного из многоквартирных домов не смогли поделить между собой индивидуальный заказ по внутренней отделке квартиры для одного из жильцов, что привело к массовой драке. В результате ножевые ранения получили двое. Об этом сообщает Baza. «Рабочие бегали по двору дома, а часть забежала в подъезд, где и случилась поножовщина. Строители оставили после себя лужи крови. Ножевые ранения получили двое человек», — передают авторы канала. Отмечается, что один из пострадавших получил ножевое ранение в паховую область, у второго же — открытая рана бедра Оба госпитализированы. Подозреваемый в поножовщине был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию. Местные жители подчеркнули, что рабочие-мигранты проводят строительные работы в новостройке. Однако, по их словам, зачастую те предлагают недавно заселившимся индивидуальные услуги по отделке квартир. Именно тот факт, что рабочие не поделили один из заказов и привел к массовой драке, уточнили авторы канала, ссылаясь на жителей дома. В России в настоящий момент проходит миграционная реформа. Как рассказал российский президент Владжимир Путин, стране нужны, в первую очередь, те мигранты, кто имеет определенные профессиональные компетенции, а также владеет русским языком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве таджикские строители одного из многоквартирных домов не смогли поделить между собой индивидуальный заказ по внутренней отделке квартиры для одного из жильцов, что привело к массовой драке. В результате ножевые ранения получили двое. Об этом сообщает Baza. «Рабочие бегали по двору дома, а часть забежала в подъезд, где и случилась поножовщина. Строители оставили после себя лужи крови. Ножевые ранения получили двое человек», — передают авторы канала. Отмечается, что один из пострадавших получил ножевое ранение в паховую область, у второго же — открытая рана бедра Оба госпитализированы. Подозреваемый в поножовщине был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию. Местные жители подчеркнули, что рабочие-мигранты проводят строительные работы в новостройке. Однако, по их словам, зачастую те предлагают недавно заселившимся индивидуальные услуги по отделке квартир. Именно тот факт, что рабочие не поделили один из заказов и привел к массовой драке, уточнили авторы канала, ссылаясь на жителей дома. В России в настоящий момент проходит миграционная реформа. Как рассказал российский президент Владжимир Путин, стране нужны, в первую очередь, те мигранты, кто имеет определенные профессиональные компетенции, а также владеет русским языком.