Екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» обвинил пенсионера в избиении. Фото

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Юрий Лопатин был в отпуске после СВО (архивное фото) Фото:

Участник российской спецоперации на Украине Юрий Лопатин, которого в СМИ прозвали «потрошителем с ЖБИ» за убийство пенсионерки, обвинил пожилого мужчину из Екатеринбурга в избиении. Конфликт между ними произошел вечером 3 июня в доме на ул. Патриса Лумумбы, 29Б. Ранее в Сети была озвучена лишь версия семьи пожилого человека. Лопатин рассказал URA.RU свое видение инцидента.

«Я услышал от своей мамы, что этот пенсионер пренебрежительно выражался [в адрес моей мамы]. Я пошел выяснить, так ли это. А так как я немножко контуженный, то остро реагирую на все. Я постучался к нему, сделал это довольно-таки сильно, чтобы он меня услышал. Он выскочил, и у нас произошла словесная перепалка. Потом он закрыл дверь, но вскоре выскочил с непонятным предметом. Он начал меня бить, у нас завязалась обоюдная драка, вот и все. Меня заклинило, возможно, я у него отобрал этот предмет и им настучал, все. Еще неизвестно, чья кровь была [в подъезде], потому что у меня тоже зафиксированы побои. Довольно-таки серьезные, на секундочку, у меня ушиб головного мозга. [Этот пенсионер] — просто актер больших и малых театров. Он все лицо себе кровью измазал, я тоже был в крови. Крайне возмутительная ситуация, раздутая», — рассказал Лопатин.

В руках у дедушки была автомобильная щетка. Пенсионер говорил URA.RU, что Лопатин дважды долбился к нему. В его руках якобы был молоток (сам Лопатин опровергает это). «Юрий несколько раз ударил меня, хорошо, что я сумел выбежать из квартиры, а так бы тут тело осталось… На улице [Лопатин] кинулся на соседа из третьего подъезда, который хотел вызвать мне скорую помощь. Юрий кричал, что убьет меня, чтобы я на него квартиру переписал, машину ему отдал», — описывал события пожилой мужчина. Лопатин приезжал в Екатеринбург в отпуск из зоны боевых действий. После инцидента он уехал в полк в Рязань.

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Вечером 3 июня полицейские доставляли Лопатина в отдел, но вскоре отпустили. «Там с меня взяли объяснения. Ну вот стали бы полицейские меня отпускать, если бы я действительно совершил что-то серьезное? Там же сотрудники не с одним годом стажа работы. У меня тоже телесные повреждения, как и у пенсионера. Это доказывает тот факт, что была обоюдная драка. У меня есть видео, там на кадрах видно, что к нему практически не прикасаюсь, а в руках у меня ничего нет, кроме телефона», — продолжил Лопатин. Он считает, что сосед ранее испытывал к нему неприязнь.

Также Лопатин называл ложными сведения о том, что за сутки до случившегося к нему домой приезжали полицейские. «Не было такого, я в это время был со своей девушкой в квартире в Юго-Западной районе Екатеринбурга. Это просто придумки. Все можно проверить по геолокации в моем телефоне», — объяснил он. При этом он подтвердил, что иногда громко шумит в своей квартире на Патриса Лумумбы, 29Б: «Я кричу, когда сплю. Порой у меня мертвые пацаны перед глазами стоят. Я не отрицаю, что шумел, но это было практически во сне».

Уголовное дело, по данным URA.RU, не возбуждено. Материалы были переданы военным следователям. Они ведут проверку. Пенсионер прошел судебно-медицинскую экспертизу. О том, кто такой Лопатин, агентство подробно рассказало в отдельном материале.

В руках у мужчины была небольшая метелка
В руках у мужчины была небольшая метелка
Фото:
В подъезде до сих пор не смыли кровь. Фото сделано вечером 10 июня
В подъезде до сих пор не смыли кровь. Фото сделано вечером 10 июня
Фото:
Кровь возле квартиры пенсионера
Кровь возле квартиры пенсионера
Фото:

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Участник российской спецоперации на Украине Юрий Лопатин, которого в СМИ прозвали «потрошителем с ЖБИ» за убийство пенсионерки, обвинил пожилого мужчину из Екатеринбурга в избиении. Конфликт между ними произошел вечером 3 июня в доме на ул. Патриса Лумумбы, 29Б. Ранее в Сети была озвучена лишь версия семьи пожилого человека. Лопатин рассказал URA.RU свое видение инцидента. «Я услышал от своей мамы, что этот пенсионер пренебрежительно выражался [в адрес моей мамы]. Я пошел выяснить, так ли это. А так как я немножко контуженный, то остро реагирую на все. Я постучался к нему, сделал это довольно-таки сильно, чтобы он меня услышал. Он выскочил, и у нас произошла словесная перепалка. Потом он закрыл дверь, но вскоре выскочил с непонятным предметом. Он начал меня бить, у нас завязалась обоюдная драка, вот и все. Меня заклинило, возможно, я у него отобрал этот предмет и им настучал, все. Еще неизвестно, чья кровь была [в подъезде], потому что у меня тоже зафиксированы побои. Довольно-таки серьезные, на секундочку, у меня ушиб головного мозга. [Этот пенсионер] — просто актер больших и малых театров. Он все лицо себе кровью измазал, я тоже был в крови. Крайне возмутительная ситуация, раздутая», — рассказал Лопатин. В руках у дедушки была автомобильная щетка. Пенсионер говорил URA.RU, что Лопатин дважды долбился к нему. В его руках якобы был молоток (сам Лопатин опровергает это). «Юрий несколько раз ударил меня, хорошо, что я сумел выбежать из квартиры, а так бы тут тело осталось… На улице [Лопатин] кинулся на соседа из третьего подъезда, который хотел вызвать мне скорую помощь. Юрий кричал, что убьет меня, чтобы я на него квартиру переписал, машину ему отдал», — описывал события пожилой мужчина. Лопатин приезжал в Екатеринбург в отпуск из зоны боевых действий. После инцидента он уехал в полк в Рязань. Вечером 3 июня полицейские доставляли Лопатина в отдел, но вскоре отпустили. «Там с меня взяли объяснения. Ну вот стали бы полицейские меня отпускать, если бы я действительно совершил что-то серьезное? Там же сотрудники не с одним годом стажа работы. У меня тоже телесные повреждения, как и у пенсионера. Это доказывает тот факт, что была обоюдная драка. У меня есть видео, там на кадрах видно, что к нему практически не прикасаюсь, а в руках у меня ничего нет, кроме телефона», — продолжил Лопатин. Он считает, что сосед ранее испытывал к нему неприязнь. Также Лопатин называл ложными сведения о том, что за сутки до случившегося к нему домой приезжали полицейские. «Не было такого, я в это время был со своей девушкой в квартире в Юго-Западной районе Екатеринбурга. Это просто придумки. Все можно проверить по геолокации в моем телефоне», — объяснил он. При этом он подтвердил, что иногда громко шумит в своей квартире на Патриса Лумумбы, 29Б: «Я кричу, когда сплю. Порой у меня мертвые пацаны перед глазами стоят. Я не отрицаю, что шумел, но это было практически во сне». Уголовное дело, по данным URA.RU, не возбуждено. Материалы были переданы военным следователям. Они ведут проверку. Пенсионер прошел судебно-медицинскую экспертизу. О том, кто такой Лопатин, агентство подробно рассказало в отдельном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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