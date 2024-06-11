Екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» досрочно вышел на свободу

11 июня 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

В тюрьме Юрий Лопатин провел около трех лет, вместо 14-ти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденный за убийство пенсионерки из Екатеринбурга 35-летний Юрий Лопатин, которого в СМИ окрестили «потрошителем с ЖБИ», досрочно вышел на свободу и стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник и косвенно подтвердил сам Лопатин. Жестокое убийство 61-летней женщины было совершено 12 октября 2020 года в доме на ул. Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). В тот день она вступилась за соседку с грудничком, которым угрожал ее пьяный сожитель Лопатин. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к пенсионерке, где стал избивать ее. Под конец он схватил нож и нанес ей более 30 ударов в разные части тела. Полицейские смогли задержать убийцу только под вечер, когда приехал родственник, который вызвал специалистов по взлому замков. Как выяснило следствие, Лопатин давно испытывал неприязнь к соседке. Она жаловалась на него за шум и несколько раз вызывала полицию после его дебошей. В суде Лопатин признал свою вину и извинился перед близкими убитой. «Не знаю, что на меня нашло», — сказал тогда он. 22 марта 2021 года Кировский районный суд приговорил его к 14 годам и двум месяцам лишения свободы. Первые пять лет он должен был провести в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии особого режима. Для Лопатина это был уже второй срок: в 2009-м его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его отправили в колонию на десять лет, но через четыре года Свердловский областной суд сократил наказание на два месяца. В августе 2018 года Лопатин вышел на свободу. URA.RU удалось поговорить с Лопатиным. Вот, что он ответил на вопрос о причастности к убийству пенсионерки в 2020-м. «Это ерунда все, я не буду комментировать. Опять же там все раздуто просто до невозможности. Там многое — неправда. В любом случае, даже если там что-то и было, в 2020 году, я свой долг кровью искупил. Это сейчас вообще никак не касается, я искупил кровью. Думаю, этого более чем достаточно. Я не испугался и пошел [на фронт], где смело и достойно воевал и продолжаю это делать», — сказал Лопатин. В свердловском ГУФСИН агентству заявили, что не могут публично распространять сведения о местонахождении осужденных без их согласия. Новость по теме Екатеринбургский пенсионер рассказал, как чудом спасся от бойца СВО. Фото В начале месяца Лопатина обвинили в избиении пенсионера в доме на Патриса Лумумбы, 29Б. По словам пострадавшего, вечером 3 июня Лопатин ломился в его квартиру, а затем накинулся с молотком. Пожилому человеку удалось выбежать на улицу, где соседи вызвали скорую помощь. Полицейские забрали Лопатина в отдел, но вскоре отпустили, не найдя оснований для задержания. Сам Лопатин заявил URA.RU, что молотка в его руках не было. А к соседу он пришел, чтобы поговорить. Якобы тот оскорбил его маму. «Я хотел выяснить, так ли это. Но у нас произошла словесная перепалка, потом он выскочил с непонятным предметом, у нас завязалась обоюдная драка. Возможно, я отобрал у него этот предмет и настучал ему, вот и все. Там еще неизвестно, чья кровь [в подъезде], потому что у меня тоже зафиксированы побои», — объяснил он. Пенсионер прошел судебно-медицинскую экспертизу, материалы дела переданы военным следователям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный за убийство пенсионерки из Екатеринбурга 35-летний Юрий Лопатин, которого в СМИ окрестили «потрошителем с ЖБИ», досрочно вышел на свободу и стал участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник и косвенно подтвердил сам Лопатин. Жестокое убийство 61-летней женщины было совершено 12 октября 2020 года в доме на ул. Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). В тот день она вступилась за соседку с грудничком, которым угрожал ее пьяный сожитель Лопатин. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к пенсионерке, где стал избивать ее. Под конец он схватил нож и нанес ей более 30 ударов в разные части тела. Полицейские смогли задержать убийцу только под вечер, когда приехал родственник, который вызвал специалистов по взлому замков. Как выяснило следствие, Лопатин давно испытывал неприязнь к соседке. Она жаловалась на него за шум и несколько раз вызывала полицию после его дебошей. В суде Лопатин признал свою вину и извинился перед близкими убитой. «Не знаю, что на меня нашло», — сказал тогда он. 22 марта 2021 года Кировский районный суд приговорил его к 14 годам и двум месяцам лишения свободы. Первые пять лет он должен был провести в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии особого режима. Для Лопатина это был уже второй срок: в 2009-м его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его отправили в колонию на десять лет, но через четыре года Свердловский областной суд сократил наказание на два месяца. В августе 2018 года Лопатин вышел на свободу. URA.RU удалось поговорить с Лопатиным. Вот, что он ответил на вопрос о причастности к убийству пенсионерки в 2020-м. «Это ерунда все, я не буду комментировать. Опять же там все раздуто просто до невозможности. Там многое — неправда. В любом случае, даже если там что-то и было, в 2020 году, я свой долг кровью искупил. Это сейчас вообще никак не касается, я искупил кровью. Думаю, этого более чем достаточно. Я не испугался и пошел [на фронт], где смело и достойно воевал и продолжаю это делать», — сказал Лопатин. В свердловском ГУФСИН агентству заявили, что не могут публично распространять сведения о местонахождении осужденных без их согласия. В начале месяца Лопатина обвинили в избиении пенсионера в доме на Патриса Лумумбы, 29Б. По словам пострадавшего, вечером 3 июня Лопатин ломился в его квартиру, а затем накинулся с молотком. Пожилому человеку удалось выбежать на улицу, где соседи вызвали скорую помощь. Полицейские забрали Лопатина в отдел, но вскоре отпустили, не найдя оснований для задержания. Сам Лопатин заявил URA.RU, что молотка в его руках не было. А к соседу он пришел, чтобы поговорить. Якобы тот оскорбил его маму. «Я хотел выяснить, так ли это. Но у нас произошла словесная перепалка, потом он выскочил с непонятным предметом, у нас завязалась обоюдная драка. Возможно, я отобрал у него этот предмет и настучал ему, вот и все. Там еще неизвестно, чья кровь [в подъезде], потому что у меня тоже зафиксированы побои», — объяснил он. Пенсионер прошел судебно-медицинскую экспертизу, материалы дела переданы военным следователям.