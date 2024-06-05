Пенсионер рассказал, как боец СВО набросился на него в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге боец СВО дважды ломился домой к пенсионеру, чтобы избить его

05 июня 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Участник СВО напал на мужчину 3 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участник спецоперации на Украине Юрий вечером 3 июня дважды ломился в екатеринбургскую квартиру на ул. Патриса Лумумбы, 29Б к пенсионеру Евгению (имя изменено). Тот после нападения сумел выбежать на улицу, где ему оказали помощь соседи. Подробности происшествия Евгений рассказал URA.RU. «Сначала пьяный [Юрий] долбил в мою дверь молотком, я сумел его выгнать. Он пришел во второй раз и стал пинать ногой в дверь. И вот зачем я открыл [дверь]? Он несколько раз ударил меня, хорошо, что я сумел выбежать из квартиры, а так бы тут тело осталось… На улице [Юрий] кинулся на соседа из третьего подъезда, который хотел вызвать мне скорую помощь. На улице Юрий кричал, что убьет меня, чтобы я на него квартиру переписал, машину ему отдал», — вспоминает Евгений. Врачи не стали госпитализировать пожилого человека, отпустив домой. Юрий появился в этом доме несколько лет назад. Сначала туда из Каменска-Уральского приехала его мама. «Я раньше с ним не сталкивался. Насколько мне известно, он не так давно освободился из колонии, сидел за наркотики», — пояснил пенсионер. После случившегося Юрий, скорее всего, уехал из Екатеринбурга. По словам Евгения, мужчина собирался вернуться в зону боевых действий. «Возможно, столицу Урала он покинул вечером 4 июня», — сказала URA.RU дочь пострадавшего. «Сегодня полиция приезжала, Юрия, видимо, уже нет дома», — добавил Евгений. Пенсионер считает, что мужчина напал на него из-за того, что за день до этого к нему приезжали полицейские. «Он тогда бегал по квартире, соседи вызвали полицию. Его забрали. На следующий день я видел, как он бегал в магазин за пивом. Он, видимо, посчитал, что я пожаловался на него. Видимо, он вот так решил мне отомстить», — думает Евгений. Перед ним извинилась мама Юрия. «Она предложила мне компенсировать лечение и установить новую дверь. Я отказался, сегодня прошел судебно-медицинскую экспертизу», — заключил мужчина. Полиция передала материалы в Военное следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу. URA.RU обратилось за комментарием в ведомство, ответ ожидается. Застать дома Юрия или его близких корреспонденту не удалось. Никто не открыл дверь. О нападении на Евгения агентство сообщило утром 4 июня. Юрия забирали в отдел полиции, но отпустили оттуда, говорили близкие пострадавшего. Силовики организовали проверку. Дом, где живет пострадавший и боец СВО Фото: Сергей Бодров © URA.RU Квартира, в которой живет боец. Здесь также проживает его мама Фото: Сергей Бодров © URA.RU В подъезде осталась кровь после избиения Фото: Сергей Бодров © URA.RU Кровь есть и возле подъезда Фото: Сергей Бодров © URA.RU Двор, в котором продолжился конфликт Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации на Украине Юрий вечером 3 июня дважды ломился в екатеринбургскую квартиру на ул. Патриса Лумумбы, 29Б к пенсионеру Евгению (имя изменено). Тот после нападения сумел выбежать на улицу, где ему оказали помощь соседи. Подробности происшествия Евгений рассказал URA.RU. «Сначала пьяный [Юрий] долбил в мою дверь молотком, я сумел его выгнать. Он пришел во второй раз и стал пинать ногой в дверь. И вот зачем я открыл [дверь]? Он несколько раз ударил меня, хорошо, что я сумел выбежать из квартиры, а так бы тут тело осталось… На улице [Юрий] кинулся на соседа из третьего подъезда, который хотел вызвать мне скорую помощь. На улице Юрий кричал, что убьет меня, чтобы я на него квартиру переписал, машину ему отдал», — вспоминает Евгений. Врачи не стали госпитализировать пожилого человека, отпустив домой. Юрий появился в этом доме несколько лет назад. Сначала туда из Каменска-Уральского приехала его мама. «Я раньше с ним не сталкивался. Насколько мне известно, он не так давно освободился из колонии, сидел за наркотики», — пояснил пенсионер. После случившегося Юрий, скорее всего, уехал из Екатеринбурга. По словам Евгения, мужчина собирался вернуться в зону боевых действий. «Возможно, столицу Урала он покинул вечером 4 июня», — сказала URA.RU дочь пострадавшего. «Сегодня полиция приезжала, Юрия, видимо, уже нет дома», — добавил Евгений. Пенсионер считает, что мужчина напал на него из-за того, что за день до этого к нему приезжали полицейские. «Он тогда бегал по квартире, соседи вызвали полицию. Его забрали. На следующий день я видел, как он бегал в магазин за пивом. Он, видимо, посчитал, что я пожаловался на него. Видимо, он вот так решил мне отомстить», — думает Евгений. Перед ним извинилась мама Юрия. «Она предложила мне компенсировать лечение и установить новую дверь. Я отказался, сегодня прошел судебно-медицинскую экспертизу», — заключил мужчина. Полиция передала материалы в Военное следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу. URA.RU обратилось за комментарием в ведомство, ответ ожидается. Застать дома Юрия или его близких корреспонденту не удалось. Никто не открыл дверь. О нападении на Евгения агентство сообщило утром 4 июня. Юрия забирали в отдел полиции, но отпустили оттуда, говорили близкие пострадавшего. Силовики организовали проверку.