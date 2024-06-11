Куйвашев назначил нового свердловского министра

Новым главой свердловского минтранса стал Александр Толкачев

11 июня 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Александр Толкачев в последнее время был в другом регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU Новым министром транспорта Свердловской области станет экс-глава Талицы Александр Толкачев, в последнее время возглавлявший Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Ростове-на-Дону. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Толкачев. «Официально в должность вступлю 13 июня», — сказал он. Толкачев был главой Талицы с 2010 года, в отставку он ушел в августе 2023-го. Считается, что в его трудоустройстве в ФАДН участвовал губернатор — у них хорошие отношения. О том, что Толкачев может вернуться в регион, URA.RU сообщало в конце апреля. Тогда ходили слухи, что у него с губернатором состоялась встреча в Кисловодске, где глава Свердловской области проводил отпуск. Пост министра был вакантным с ноября 2023-го — после внезапного увольнения Василия Старкова — на фоне уголовного дела в отношении экс-главы Управления автодорог Вячеслава Данилова. Сейчас Старков находится в зоне СВО. Обязанности министра все это время исполнял Денис Чегаев, работавший у Старкова замом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым министром транспорта Свердловской области станет экс-глава Талицы Александр Толкачев, в последнее время возглавлявший Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Ростове-на-Дону. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Толкачев. «Официально в должность вступлю 13 июня», — сказал он. Толкачев был главой Талицы с 2010 года, в отставку он ушел в августе 2023-го. Считается, что в его трудоустройстве в ФАДН участвовал губернатор — у них хорошие отношения. О том, что Толкачев может вернуться в регион, URA.RU сообщало в конце апреля. Тогда ходили слухи, что у него с губернатором состоялась встреча в Кисловодске, где глава Свердловской области проводил отпуск. Пост министра был вакантным с ноября 2023-го — после внезапного увольнения Василия Старкова — на фоне уголовного дела в отношении экс-главы Управления автодорог Вячеслава Данилова. Сейчас Старков находится в зоне СВО. Обязанности министра все это время исполнял Денис Чегаев, работавший у Старкова замом.