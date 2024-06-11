Куйвашев назначил нового свердловского министра

Новым главой свердловского минтранса стал Александр Толкачев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, толкачев александр
Александр Толкачев в последнее время был в другом регионе Фото:

Новым министром транспорта Свердловской области станет экс-глава Талицы Александр Толкачев, в последнее время возглавлявший Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Ростове-на-Дону. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Толкачев.

«Официально в должность вступлю 13 июня», — сказал он. Толкачев был главой Талицы с 2010 года, в отставку он ушел в августе 2023-го. Считается, что в его трудоустройстве в ФАДН участвовал губернатор — у них хорошие отношения. О том, что Толкачев может вернуться в регион, URA.RU сообщало в конце апреля. Тогда ходили слухи, что у него с губернатором состоялась встреча в Кисловодске, где глава Свердловской области проводил отпуск.

Пост министра был вакантным с ноября 2023-го — после внезапного увольнения Василия Старкова — на фоне уголовного дела в отношении экс-главы Управления автодорог Вячеслава Данилова. Сейчас Старков находится в зоне СВО. Обязанности министра все это время исполнял Денис Чегаев, работавший у Старкова замом.

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Новым министром транспорта Свердловской области станет экс-глава Талицы Александр Толкачев, в последнее время возглавлявший Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Ростове-на-Дону. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Толкачев. «Официально в должность вступлю 13 июня», — сказал он. Толкачев был главой Талицы с 2010 года, в отставку он ушел в августе 2023-го. Считается, что в его трудоустройстве в ФАДН участвовал губернатор — у них хорошие отношения. О том, что Толкачев может вернуться в регион, URA.RU сообщало в конце апреля. Тогда ходили слухи, что у него с губернатором состоялась встреча в Кисловодске, где глава Свердловской области проводил отпуск. Пост министра был вакантным с ноября 2023-го — после внезапного увольнения Василия Старкова — на фоне уголовного дела в отношении экс-главы Управления автодорог Вячеслава Данилова. Сейчас Старков находится в зоне СВО. Обязанности министра все это время исполнял Денис Чегаев, работавший у Старкова замом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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