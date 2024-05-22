Свердловский экс-министр уехал в зону СВО на фоне уголовного скандала

22 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Василий Старков ушел в отставку в ноябре 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-глава свердловского минтранса Василий Старков снова уехал в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, уточнив, что отъезд может быть связан с развитием уголовного дела в отношении бывшего начальника областного управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. «К Василию [Старкову] у силовиков до сих пор остаются вопросы, очень сложная для него ситуация, поэтому он сейчас там (в зоне СВО — прим. ред.)», — поделился собеседник агентства. Отвечая на вопрос, когда Старков отправился в ряды ВС РФ, источник сказал, что «недавно». Корреспондент попытался связаться и с самим Старковым, но его телефон на автоответчике (сообщение в мессенджере даже не дошло). Данилова, который был подчиненным Старкова, задержали в сентябре. Он, по версии следствия, получил взятку от компании «Мелиострой» за содействие в получении многомиллионного госконтракта. Данилов находится под домашним арестом (сначала был в СИЗО). Старков уволился в ноябре. Для местной политтусовки это стало полной неожиданностью, ведь свердловский минтранс считался одним из лучших в стране. «Старкову дали спокойно уйти», — комментировал тогда ситуацию собеседник агентства. Экс-чиновник сразу отправился на СВО — как выяснилось позднее, с гуманитарной миссией. Через месяц вернулся и устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича, участника Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, — на позицию замгендиректора по инфраструктурным проектам Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава свердловского минтранса Василий Старков снова уехал в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, уточнив, что отъезд может быть связан с развитием уголовного дела в отношении бывшего начальника областного управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. «К Василию [Старкову] у силовиков до сих пор остаются вопросы, очень сложная для него ситуация, поэтому он сейчас там (в зоне СВО — прим. ред.)», — поделился собеседник агентства. Отвечая на вопрос, когда Старков отправился в ряды ВС РФ, источник сказал, что «недавно». Корреспондент попытался связаться и с самим Старковым, но его телефон на автоответчике (сообщение в мессенджере даже не дошло). Данилова, который был подчиненным Старкова, задержали в сентябре. Он, по версии следствия, получил взятку от компании «Мелиострой» за содействие в получении многомиллионного госконтракта. Данилов находится под домашним арестом (сначала был в СИЗО). Старков уволился в ноябре. Для местной политтусовки это стало полной неожиданностью, ведь свердловский минтранс считался одним из лучших в стране. «Старкову дали спокойно уйти», — комментировал тогда ситуацию собеседник агентства. Экс-чиновник сразу отправился на СВО — как выяснилось позднее, с гуманитарной миссией. Через месяц вернулся и устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича, участника Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, — на позицию замгендиректора по инфраструктурным проектам