Бортников: Украина при помощи НАТО готовит теракты и диверсии в России

11 июня 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются ослабить ресурсную поддержку армии РФ, сообщил Бортников Фото: Роман Наумов © URA.RU Украина при поддержке США и других стран НАТО продолжает совершать террористические атаки на территории РФ. Таким образом они преследуют несколько целей: ослабить российскую армию и спровоцировать панические настроения среди мирного населения. Об этом заявил глава антитеррористической комиссии, директор ФСБ Александр Бортников. «Противник [ВСУ] при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения», — подчеркнул Александр Бортников в ходе заседания национального антитеррористического комитета (НАК). Он отметил, что Киев продолжает работу по внедрению и вербовке диверсионных групп на российскую территорию. Также Украина ищет исполнителей для совершения терактов в России, добавил он. По его словам, это могут быть как представители молодежи, так и трудовые мигранты. ФСБ периодически задерживает подозреваемых в совершении терактов на территории РФ. Отмечается, что задержанные действуют по наводке СБУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина при поддержке США и других стран НАТО продолжает совершать террористические атаки на территории РФ. Таким образом они преследуют несколько целей: ослабить российскую армию и спровоцировать панические настроения среди мирного населения. Об этом заявил глава антитеррористической комиссии, директор ФСБ Александр Бортников. «Противник [ВСУ] при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения», — подчеркнул Александр Бортников в ходе заседания национального антитеррористического комитета (НАК). Он отметил, что Киев продолжает работу по внедрению и вербовке диверсионных групп на российскую территорию. Также Украина ищет исполнителей для совершения терактов в России, добавил он. По его словам, это могут быть как представители молодежи, так и трудовые мигранты. ФСБ периодически задерживает подозреваемых в совершении терактов на территории РФ. Отмечается, что задержанные действуют по наводке СБУ.