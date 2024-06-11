Бортников: Украина при помощи НАТО готовит теракты и диверсии в России

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, курсанты, марш, армия россии, военнослужащие вс рф
ВСУ пытаются ослабить ресурсную поддержку армии РФ, сообщил Бортников Фото:

Украина при поддержке США и других стран НАТО продолжает совершать террористические атаки на территории РФ. Таким образом они преследуют несколько целей: ослабить российскую армию и спровоцировать панические настроения среди мирного населения. Об этом заявил глава антитеррористической комиссии, директор ФСБ Александр Бортников.

«Противник [ВСУ] при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения», — подчеркнул Александр Бортников в ходе заседания национального антитеррористического комитета (НАК). Он отметил, что Киев продолжает работу по внедрению и вербовке диверсионных групп на российскую территорию. Также Украина ищет исполнителей для совершения терактов в России, добавил он. По его словам, это могут быть как представители молодежи, так и трудовые мигранты.

ФСБ периодически задерживает подозреваемых в совершении терактов на территории РФ. Отмечается, что задержанные действуют по наводке СБУ.

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Украина при поддержке США и других стран НАТО продолжает совершать террористические атаки на территории РФ. Таким образом они преследуют несколько целей: ослабить российскую армию и спровоцировать панические настроения среди мирного населения. Об этом заявил глава антитеррористической комиссии, директор ФСБ Александр Бортников. «Противник [ВСУ] при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения», — подчеркнул Александр Бортников в ходе заседания национального антитеррористического комитета (НАК). Он отметил, что Киев продолжает работу по внедрению и вербовке диверсионных групп на российскую территорию. Также Украина ищет исполнителей для совершения терактов в России, добавил он. По его словам, это могут быть как представители молодежи, так и трудовые мигранты. ФСБ периодически задерживает подозреваемых в совершении терактов на территории РФ. Отмечается, что задержанные действуют по наводке СБУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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