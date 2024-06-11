Кремль ответил, безопасны ли самолеты Путина

Песков: Путин пользуется только надежной отечественной авиатехникой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что авиационная техника, на которой летает Путин, безопасна Фото:

Президент РФ Владимир Путин пользуется авиатехникой своей страны, она безопасна и проходит спецобслуживание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о безопасности авиации в РФ на фоне гибели вице-президента Малави Саулос Чилима в авиакатастрофе.

«Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная техника. С технической и технологической точки зрения она подвергается спецобслуживанию», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Самолет Саулоса Чилима пропал с радаров 10 июня. Позже его обломки были найдены специалистами, при этом вице-президент и девять сопровождающих погибли при крушении.

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Президент РФ Владимир Путин пользуется авиатехникой своей страны, она безопасна и проходит спецобслуживание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о безопасности авиации в РФ на фоне гибели вице-президента Малави Саулос Чилима в авиакатастрофе. «Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная техника. С технической и технологической точки зрения она подвергается спецобслуживанию», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Самолет Саулоса Чилима пропал с радаров 10 июня. Позже его обломки были найдены специалистами, при этом вице-президент и девять сопровождающих погибли при крушении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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