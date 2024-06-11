Кремль ответил, безопасны ли самолеты Путина

Президент РФ Владимир Путин пользуется авиатехникой своей страны, она безопасна и проходит спецобслуживание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о безопасности авиации в РФ на фоне гибели вице-президента Малави Саулос Чилима в авиакатастрофе.
«Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная техника. С технической и технологической точки зрения она подвергается спецобслуживанию», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Самолет Саулоса Чилима пропал с радаров 10 июня. Позже его обломки были найдены специалистами, при этом вице-президент и девять сопровождающих погибли при крушении.
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