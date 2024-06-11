Вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы

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Саулос Чилима (на фото) и девять людей, которые его сопровождали, погибли при крушении самолета, заявила Capital FM Фото:

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб во время крушения самолета, в котором летел он и еще девять человек. Спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна спустя сутки после ЧП. Об этом сообщает кенийская радиостанция Capital FM.

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«Смерть Чилимы и девятерых людей, находившихся на борту самолета, подтверждена», — передает радиостанция. Отмечается, что фрагменты воздушного судна спасатели обнаружили спустя сутки после того, как он пропал с радаров.

Согласно данным Минобороны региона, самолет исчез с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы страны Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу. Там он должен был присутствовать на похоронах экс-министра юстиции Ральфа Касамбары. Также после трагедии президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку Багамские острова.

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Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб во время крушения самолета, в котором летел он и еще девять человек. Спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна спустя сутки после ЧП. Об этом сообщает кенийская радиостанция Capital FM. «Смерть Чилимы и девятерых людей, находившихся на борту самолета, подтверждена», — передает радиостанция. Отмечается, что фрагменты воздушного судна спасатели обнаружили спустя сутки после того, как он пропал с радаров. Согласно данным Минобороны региона, самолет исчез с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы страны Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу. Там он должен был присутствовать на похоронах экс-министра юстиции Ральфа Касамбары. Также после трагедии президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку Багамские острова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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