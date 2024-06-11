Вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы

11 июня 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Саулос Чилима (на фото) и девять людей, которые его сопровождали, погибли при крушении самолета, заявила Capital FM Фото: AP/TASS Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб во время крушения самолета, в котором летел он и еще девять человек. Спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна спустя сутки после ЧП. Об этом сообщает кенийская радиостанция Capital FM. Новость по теме Пропал с радаров самолет с вице-президентом Малави: что известно о ЧП, версии «Смерть Чилимы и девятерых людей, находившихся на борту самолета, подтверждена», — передает радиостанция. Отмечается, что фрагменты воздушного судна спасатели обнаружили спустя сутки после того, как он пропал с радаров. Согласно данным Минобороны региона, самолет исчез с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы страны Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу. Там он должен был присутствовать на похоронах экс-министра юстиции Ральфа Касамбары. Также после трагедии президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку Багамские острова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб во время крушения самолета, в котором летел он и еще девять человек. Спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна спустя сутки после ЧП. Об этом сообщает кенийская радиостанция Capital FM. «Смерть Чилимы и девятерых людей, находившихся на борту самолета, подтверждена», — передает радиостанция. Отмечается, что фрагменты воздушного судна спасатели обнаружили спустя сутки после того, как он пропал с радаров. Согласно данным Минобороны региона, самолет исчез с радаров утром 10 июня. Он вылетел из аэропорта столицы страны Лилонгве и направлялся в аэропорт города Мзузу. Там он должен был присутствовать на похоронах экс-министра юстиции Ральфа Касамбары. Также после трагедии президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку Багамские острова.