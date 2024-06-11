Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, крокус сити холл мемориал
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, причастность украинской разведки к трагедии 22 марта установлена российскими спецслужбами. Бортников назвал этот теракт показательным примером причастности украинских спецслужб к резонансным преступлениям и диверсиям, совершаемым внутри России. Бортников отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей терактов и диверсий в России.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Погибли не менее 145 человек, 551 получил ранения.

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Военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). По его словам, причастность украинской разведки к трагедии 22 марта установлена российскими спецслужбами. Бортников назвал этот теракт показательным примером причастности украинских спецслужб к резонансным преступлениям и диверсиям, совершаемым внутри России. Бортников отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей терактов и диверсий в России. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Погибли не менее 145 человек, 551 получил ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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