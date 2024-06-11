Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»

Военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников
По его словам, причастность украинской разведки к трагедии 22 марта установлена российскими спецслужбами. Бортников назвал этот теракт показательным примером причастности украинских спецслужб к резонансным преступлениям и диверсиям, совершаемым внутри России. Бортников отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей терактов и диверсий в России.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Погибли не менее 145 человек, 551 получил ранения.
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