Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»

11 июня 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). По его словам, причастность украинской разведки к трагедии 22 марта установлена российскими спецслужбами. Бортников назвал этот теракт показательным примером причастности украинских спецслужб к резонансным преступлениям и диверсиям, совершаемым внутри России. Бортников отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей терактов и диверсий в России. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Погибли не менее 145 человек, 551 получил ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). По его словам, причастность украинской разведки к трагедии 22 марта установлена российскими спецслужбами. Бортников назвал этот теракт показательным примером причастности украинских спецслужб к резонансным преступлениям и диверсиям, совершаемым внутри России. Бортников отметил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей терактов и диверсий в России. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение. Погибли не менее 145 человек, 551 получил ранения.