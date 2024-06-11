Суд вынес приговор чиновнику Минобороны и его заму за взятки

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Центрального жилищно-коммунального управления при Минобороны РФ Сергея Харитонова к лишению свободы на девять лет в колонии строгого режима. Его обвиняют в получении крупной взятки. Также к восьми годам заключения приговорен его помощник — Роман Митюрев по аналогичной статье. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.
«Приговором Преображенского районного суда города Москвы Харитонов Сергей Николаевич признан виновным в совершении преступления (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил Харитонову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Уже бывший заместитель Харитонова — Митюрев Роман также признан виновным в совершении преступления <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — передают в пресс-службе суда. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Суд также взыскал в доход государства 30 миллионов рублей.
Ранее Харитонов был обвинен в получении особо крупной взятки. Ее сумма составила 65 миллионов рублей. Изначально для него запрашивали 12 лет колонии. С апреля этого года в Минобороны начались чистки в связи с коррупционными скандалами.
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