Суд вынес приговор чиновнику Минобороны и его заму за взятки

Суд приговорил экс-чиновника МО Харитонова к девяти годам строгого режима

11 июня 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Сергей Харитонов получил девять лет колонии за взятки, а его помощник — восемь лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Центрального жилищно-коммунального управления при Минобороны РФ Сергея Харитонова к лишению свободы на девять лет в колонии строгого режима. Его обвиняют в получении крупной взятки. Также к восьми годам заключения приговорен его помощник — Роман Митюрев по аналогичной статье. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции. «Приговором Преображенского районного суда города Москвы Харитонов Сергей Николаевич признан виновным в совершении преступления (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил Харитонову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Уже бывший заместитель Харитонова — Митюрев Роман также признан виновным в совершении преступления <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — передают в пресс-службе суда. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Суд также взыскал в доход государства 30 миллионов рублей. Ранее Харитонов был обвинен в получении особо крупной взятки. Ее сумма составила 65 миллионов рублей. Изначально для него запрашивали 12 лет колонии. С апреля этого года в Минобороны начались чистки в связи с коррупционными скандалами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Центрального жилищно-коммунального управления при Минобороны РФ Сергея Харитонова к лишению свободы на девять лет в колонии строгого режима. Его обвиняют в получении крупной взятки. Также к восьми годам заключения приговорен его помощник — Роман Митюрев по аналогичной статье. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции. «Приговором Преображенского районного суда города Москвы Харитонов Сергей Николаевич признан виновным в совершении преступления (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил Харитонову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Уже бывший заместитель Харитонова — Митюрев Роман также признан виновным в совершении преступления <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — передают в пресс-службе суда. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Суд также взыскал в доход государства 30 миллионов рублей. Ранее Харитонов был обвинен в получении особо крупной взятки. Ее сумма составила 65 миллионов рублей. Изначально для него запрашивали 12 лет колонии. С апреля этого года в Минобороны начались чистки в связи с коррупционными скандалами.