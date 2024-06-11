Челябинский врач рассказал, как отсрочить наступление старческой деменции

Главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов рассказал, как уменьшить риск развития старческой деменции и отсрочить болезнь Альцгеймера. Тарасов разместил соответствующий пост в своих соцсетях.
«Чтобы отсрочить болезнь Альцгеймера, надо прекращать употреблять алкоголь. 100-процентный отказ от спиртного с 65 лет может помочь отсрочить наступление деменции. Это связано с тем, что он напрямую повреждает нервные клетки мозга и при этом уменьшается объем белого вещества, из-за чего нарушается нормальная работа органа», — сообщил Тарасов.
Врач также призвал не забывать и о других факторах профилактики деменции. Это управление стрессом, здоровое питание, отказ от курения, регулярные физические и умственные нагрузки, контроль артериального давления, уровня холестерина в крови и веса. Также важным аспектом профилактики развития деменции является сон. Более длительному глубокому сну способствуют физическое утомление в течение дня, четкий режим ночного отдыха, прохлада и темнота в комнате, а также отказ от гаджетов перед сном. Ранее Тарасов сообщил, как распознать первые симптомы рака толстой кишки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!