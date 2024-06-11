В Екатеринбурге задержали нового фигуранта по делу банды милиционеров

В уголовном деле появился шестой фигурант Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу экс-милиционера Антона Боровика, которого подозревают в причастности к двум убийствам, совершенным более 20 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Боровик стал шестым фигурантом уголовного дела банды силовиков.

«По версии следствия, Боровик может быть причастен в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. „а“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, совершенного более 20 лет назад. Он будет находиться в СИЗО до 9 августа», — пояснили в суде.

Боровик в 2000-х два года служил в Кировском РОВД Екатеринбурга. Обвинения в убийствах также были предъявлены другим милиционерам: Владиславу Соболю, Владимиру Семенюку, Константину Котику, Олегу Гирфанову. Единственный гражданским был Олег Анучин. Всех, кроме Гирфанова, арестовали. По данным URA.RU, последнего отпустили домой, потому что он якобы не участвовал в преступлениях.

Показания на Боровика, предположительно, дали Соболь и Котик. Собеседник из окружения первого считает, что его оговорили.

В 2006 году Соболь и его подельники уже были осуждены за торговлю героином. Сейчас фигурантам вменяют более шести убийств. Но собеседники URA.RU, близкие к теме, считают, что преступлений может быть больше. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.