12 июня 2024
11 июня 2024

Риелторы назвали самые популярные локации, где строят загородные дома в ХМАО

У жителей Нижневартовска стало популярно строить дома на излучинском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане чаще строят дома по льготным ипотечным программам
Югорчане чаще строят дома по льготным ипотечным программам Фото:

В районе Нижневартовска самыми популярными местами для строительства загородного дома стали дачные поселки в направлении Излучинска. А у сургутян наибольший интерес наблюдается к территориям в стороне станции Почекуйка, а также ДНТ Богдановского. Ситуацию URA.RU обсудило с местными риелторами.

«Есть большой запрос на излучинское направление. Туда идет хорошая дорогая и доехать из точки „А“ в точку „Б“ можно достаточно быстро. Старый Вартовск в плане „загородки“ чаще рассматривают те, кто привязан к школе, чтобы ребенок мог сам ходить — не каждый готов возить детей на учебу», — поясняет эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова.

Выбирая локации под загородный дом жители чаще ориентируются на места, где можно строиться по льготным ипотечным программам. «В Сургуте основные направления — это Почекуйка (например СНТ Лазурное, Озерное, Грибное) или ДНТ Богдановское. Готовые дома люди рассматривают ближе к городу, например, в стороне ГРЭСа или в направлении Дорожного», — поясняет журналисту агентства сургутский риелтор Денис Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО вырос интерес к строительству загородных домов. По словам строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, тренд, в том числе объясняется доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.

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В районе Нижневартовска самыми популярными местами для строительства загородного дома стали дачные поселки в направлении Излучинска. А у сургутян наибольший интерес наблюдается к территориям в стороне станции Почекуйка, а также ДНТ Богдановского. Ситуацию URA.RU обсудило с местными риелторами. «Есть большой запрос на излучинское направление. Туда идет хорошая дорогая и доехать из точки „А“ в точку „Б“ можно достаточно быстро. Старый Вартовск в плане „загородки“ чаще рассматривают те, кто привязан к школе, чтобы ребенок мог сам ходить — не каждый готов возить детей на учебу», — поясняет эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Выбирая локации под загородный дом жители чаще ориентируются на места, где можно строиться по льготным ипотечным программам. «В Сургуте основные направления — это Почекуйка (например СНТ Лазурное, Озерное, Грибное) или ДНТ Богдановское. Готовые дома люди рассматривают ближе к городу, например, в стороне ГРЭСа или в направлении Дорожного», — поясняет журналисту агентства сургутский риелтор Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО вырос интерес к строительству загородных домов. По словам строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, тренд, в том числе объясняется доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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