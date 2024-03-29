Аналитики объяснили, почему жители ХМАО бросились строить загородные дома

У жителей ХМАО в начале 2024 года резко вырос интерес к загородным домам

29 марта 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

В Югре построили почти 37 тысяч квадратных метров загородного жилья в начале 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Популярность строительства своих домов у жителей ХМАО объясняется, в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС, рассказывают URA.RU аналитики союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска. В начале 2024 года, по данным Росстата, в Югре построили почти 37 тысяч квадратных метров загородного жилья. «Среди основных причин этого тренда распространение различных программ ипотечного кредитования на ИЖС, субсидии на строительство, возможность использовать материнский капитал, а также внедрение в деловую практику эскроу-счетов не только при строительстве крупных ЖК, но и комплексов индивидуальных домов. При этом также можно выделить стремление югорчан иметь просторное жилье с участком, жить в более тихой и спокойной обстановке», — рассказывает строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» Сергей Чабан. В январе 2024 года из общего числа жилья в ХМАО югорчане построили 171 загородный дом. Их общая площадь составила 36,9 тысяч квадратных метров (184,4% к январю 2023 года), сообщили агентству в Росстате. Эксперты в сфере строительства отмечают, что интерес к «загородке» — общероссийский тренд. На него повлияло как улучшение транспортной доступности и социальной инфраструктуры в пригородах, так и последствия пандемии. Например, распространенность удаленной работы. «Что касается темпов застройки частных домов в ближайшие месяцы, с одной стороны. Летний период традиционно является пиковым сезоном для строительства. С другой, надо понимать, что пока крупные застройщики в нашем регионе не занимаются массовым возведением коттеджных поселков и на темпы строительства может влиять экономическая ситуация. Но в целом, можно ожидать, что этот рынок будет развиваться», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах ХМАО для покупки загородного дома. Оказалось, что чаще всего «загородку» приобретают в Сургуте и Сургутском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярность строительства своих домов у жителей ХМАО объясняется, в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС, рассказывают URA.RU аналитики союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска. В начале 2024 года, по данным Росстата, в Югре построили почти 37 тысяч квадратных метров загородного жилья. «Среди основных причин этого тренда распространение различных программ ипотечного кредитования на ИЖС, субсидии на строительство, возможность использовать материнский капитал, а также внедрение в деловую практику эскроу-счетов не только при строительстве крупных ЖК, но и комплексов индивидуальных домов. При этом также можно выделить стремление югорчан иметь просторное жилье с участком, жить в более тихой и спокойной обстановке», — рассказывает строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» Сергей Чабан. В январе 2024 года из общего числа жилья в ХМАО югорчане построили 171 загородный дом. Их общая площадь составила 36,9 тысяч квадратных метров (184,4% к январю 2023 года), сообщили агентству в Росстате. Эксперты в сфере строительства отмечают, что интерес к «загородке» — общероссийский тренд. На него повлияло как улучшение транспортной доступности и социальной инфраструктуры в пригородах, так и последствия пандемии. Например, распространенность удаленной работы. «Что касается темпов застройки частных домов в ближайшие месяцы, с одной стороны. Летний период традиционно является пиковым сезоном для строительства. С другой, надо понимать, что пока крупные застройщики в нашем регионе не занимаются массовым возведением коттеджных поселков и на темпы строительства может влиять экономическая ситуация. Но в целом, можно ожидать, что этот рынок будет развиваться», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах ХМАО для покупки загородного дома. Оказалось, что чаще всего «загородку» приобретают в Сургуте и Сургутском районе.