В Челябинскую область придет аномальная жара

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В Челябинской области ожидается 34-градусная жара
В Челябинской области ожидается 34-градусная жара Фото:

В Челябинской области температура воздуха 13 и 14 июня прогреется до 34 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«Днем 13 июня температура воздуха в регионе достигнет 34 градусов, минимально столбики термометров покажут 32 градуса. Жара ожидается и 14 июня», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Ночью температура воздуха упадет до 12 — 18 градусов. В регионе ожидается безветренная малооблачная погода. Вместе с тем, семь челябинских городов накроет смог.

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В Челябинской области температура воздуха 13 и 14 июня прогреется до 34 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре. «Днем 13 июня температура воздуха в регионе достигнет 34 градусов, минимально столбики термометров покажут 32 градуса. Жара ожидается и 14 июня», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Ночью температура воздуха упадет до 12 — 18 градусов. В регионе ожидается безветренная малооблачная погода. Вместе с тем, семь челябинских городов накроет смог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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