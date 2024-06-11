В Челябинскую область придет аномальная жара

В Челябинской области ожидается 34-градусная жара
В Челябинской области температура воздуха 13 и 14 июня прогреется до 34 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре.
«Днем 13 июня температура воздуха в регионе достигнет 34 градусов, минимально столбики термометров покажут 32 градуса. Жара ожидается и 14 июня», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Ночью температура воздуха упадет до 12 — 18 градусов. В регионе ожидается безветренная малооблачная погода. Вместе с тем, семь челябинских городов накроет смог.
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