Семь городов Челябинской области накроет смог

Смог накроет семь городов региона с 11 по 14 июня
В семи городах Челябинской области с 11 по 14 июля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.
«С 11 по 14 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше и Магнитогорске объявляется режим НМУ первой степени», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Предупреждение будет объявлено и отдельным предприятиям региона.
Ранее стало известно, что в регионе ожидается 30-градусная жара. Осадков при этом не ожидается.
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