Семь городов Челябинской области накроет смог

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Смог накроет семь городов региона с 11 по 14 июня
Смог накроет семь городов региона с 11 по 14 июня Фото:

В семи городах Челябинской области с 11 по 14 июля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

«С 11 по 14 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше и Магнитогорске объявляется режим НМУ первой степени», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Предупреждение будет объявлено и отдельным предприятиям региона.

Ранее стало известно, что в регионе ожидается 30-градусная жара. Осадков при этом не ожидается.

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В семи городах Челябинской области с 11 по 14 июля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре. «С 11 по 14 июня в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше и Магнитогорске объявляется режим НМУ первой степени», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Предупреждение будет объявлено и отдельным предприятиям региона. Ранее стало известно, что в регионе ожидается 30-градусная жара. Осадков при этом не ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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