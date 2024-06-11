Челябинские службы помогают семье, где ребенка насмерть сбил пьяный росгвардеец

11 июня 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пьяный росгвардеец насмерть сбил челябинскую школьницу Власти Челябинска оказывают помощь семье, в которой погибла в ДТП 14-летняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоца региона. «В связи с произошедшей трагедией сотрудники территориального управления социальной защиты находятся на постоянной связи с семьей. Предложена психологическая помощь. С несовершеннолетней сестрой погибшей запланирована индивидуальная работа, чтобы помочь ребенку пережить горе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что ДТП произошло в пятом часу утра 6 июня. Школьница с подругой переходили дорогу на Свердловском тракте, когда на них на полной скорости вылетел автомобиль Ford Focus под управлением росгвардейца Ивана Зелева, что можно увидеть на записи камер видеонаблюдения. Подруга успела отскочить, удар пришелся на вторую девочку, которая пролетела несколько десятков метров. От полученных травм школьница скончалась, водитель автомобиля был задержан и отправлен в СИЗО. Экспертиза показала, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура. Мужчина будет уволен из Росгвардии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска оказывают помощь семье, в которой погибла в ДТП 14-летняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоца региона. «В связи с произошедшей трагедией сотрудники территориального управления социальной защиты находятся на постоянной связи с семьей. Предложена психологическая помощь. С несовершеннолетней сестрой погибшей запланирована индивидуальная работа, чтобы помочь ребенку пережить горе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что ДТП произошло в пятом часу утра 6 июня. Школьница с подругой переходили дорогу на Свердловском тракте, когда на них на полной скорости вылетел автомобиль Ford Focus под управлением росгвардейца Ивана Зелева, что можно увидеть на записи камер видеонаблюдения. Подруга успела отскочить, удар пришелся на вторую девочку, которая пролетела несколько десятков метров. От полученных травм школьница скончалась, водитель автомобиля был задержан и отправлен в СИЗО. Экспертиза показала, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура. Мужчина будет уволен из Росгвардии.